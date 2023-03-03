Tử vi cuối tuần (4/3 - 5/3), Thần Tài hậu thuẫn, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, gặp được cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 04:45

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp may mắn này dù không làm nhiều nhưng tiền bạc cứ chảy vào túi bạn. Hãy cố gắng nắm cơ hội nhé!

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người có công việc ổn định và luôn biết cách nắm bắt cơ hội. Trong 2 ngày cuối tuần này, bạn sẽ được cấp trên khen ngợi rất nhiều. Năng lực của bạn sẽ được sếp trọng dụng và giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì hãy cống hiến hết mình, đừng bỏ qua cơ hội thăng quan tiến chức nào. Tiền lương được tăng rồi đó lại kí được hợp đồng lớn cho công ty. Đúng là cuối tuần nhiều niềm vui mà!

Tử vi cuối tuần (4/3 - 5/3), Thần Tài hậu thuẫn, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, gặp được cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng. Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng.

Tử vi cuối tuần (4/3 - 5/3), Thần Tài hậu thuẫn, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, gặp được cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tuần cũng là thời điểm mà Mùi có điểm sáng về tài lộc. Con giáp này có thể mở rộng quy mô làm ăn và thu về nhiều lợi nhuận. Những người làm buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình nhờ có tầm nhìn xa trông rộng.

Nếu làm công ăn lương, Mùi cũng có thể được người quen giới thiệu cho việc làm thêm phù hợp. Mặc dù có chút vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh và thoải mái chi tiêu. Hãy tranh thủ thời gian này để lên kết hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới.

Tử vi cuối tuần (4/3 - 5/3), Thần Tài hậu thuẫn, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, gặp được cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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