Tử vi chủ nhật ngày 3/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ được quý nhân hỗ trợ, tuổi Thìn gặp nhiều cuộc cãi vã

Tử vi hôm nay của Tý có nhiều nguồn tài lộc đổ về đầy túi. Người đầu tư kinh doanh tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương được cấp trên nâng đỡ, giúp sức cho bạn thể hiện những tài năng tiềm ẩn của bản thân.

Ngày hôm nay của Sửu khá cô đơn. Bạn có nhiều tâm sự nhưng không thể nói cùng ai. Những mối quan hệ xung quanh bạn khá mờ nhạt. Thế nên vận trình của bạn vô cùng ảm đạm. Những dự định và cuộc hẹn của bạn cũng không như ý mình mong muốn. Điều này ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của bạn trong tương lai.

Tuổi Dần

Dần khá tự tin trong những việc mình làm. Bạn đủ thông minh và sáng suốt giải quyết hết những công việc của mình được giao. Cấp trên và đồng nghiệp đều nhận ra những ưu điểm của bạn nên công việc hanh thông. Bạn muốn gì được nấy, thậm chí tiền bạc cũng đổ về không ngừng nghỉ.

Tuổi Mão

Mão tình duyên thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của bạn vào hôm nay sẽ thăng hoa. Cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc và giành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên bạn khá nóng tính nên khi gặp chuyện gì khó chịu đều thể hiện rõ. Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Thế nên hãy biết tiết chế cảm xúc để bản thân tránh được những sai lầm đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Thìn xảy ra nhiều cuộc cãi nhau với bạn bè cũng như một nửa của mình. Bạn luôn trong trạng thái căng thẳng khiến mối quan hệ của bạn càng xảy ra nhiều chuyện không vui. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ. Bạn có thể “giận cá chém thớt” đổ hết sự bực dọc của mình lên những người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Tỵ đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay. Bạn liên tục nhận được tin vui từ quý nhân phương xa mang đến. Bên cạnh đó bạn sẽ có thể nhận được nhiều sự ưu ái của cấp trên. Vấn đề tài chính của Tỵ từ hôm nay đến những tháng năm sau này sẽ dồi dào hơn. Khi thể hiện được tài năng của mình, cơ hội sẽ đến với bạn liên tục.

Tuổi Ngọ

Ngọ mọi sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ. Những may mắn hôm nay của bạn đều được bạn bè, người thân mang lại. Có thể nói ngày chủ nhật của Ngọ vô cùng hanh thông, thuận lợi, có phần khá an nhàn. Điều này giúp cho cuộc sống của bạn thêm khởi sắc.

Tuổi Mùi

Mùi nhận được số tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên hôm nay Mùi phải chịu khối công việc khổng lồ, khiến tâm trạng của bạn lúc nào cũng căng thẳng. Bạn dễ nổi nóng với những người xung quanh. Thậm chí còn gây xích mích, cãi nhau với những người đồng nghiệp của mình. Tệ nhất là bạn khiến cấp trên có ánh nhìn không tốt về bạn.

Tuổi Thân

Thân sẽ hao tài tốn của trong ngày hôm nay. Vấn đề tài chính không mấy thuận lợi đối với bạn. Bạn mua những thứ linh tinh bản thân không cần đến. Thậm chí còn đầu tư vào những việc làm ăn không có lợi nhuận, bị người khác lừa gạt. Thân nên sáng suốt để bảo vệ tài chính của mình.

Tuổi Dậu

Dậu chỉ cần ngồi không hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có nhiều mối làm ăn buôn bán trong hôm nay. Những người làm công ăn lương sẽ có quyết định tăng lương, thưởng từ cấp trên. Nhờ vậy mà vận trình sau này của bạn không gặp mấy khó khăn. Chỉ cần ngồi không hưởng phúc, về già không cần phải lo nghĩ.

Tuổi Tuất

Tuất biết rõ khả năng của mình nên biết lượng sức trong những chuyện khó. Bạn luôn lựa cho mình những việc an toàn, không ảnh hưởng đến tiền bạc cũng như danh dự của bản thân. Có thể nói ngày chủ nhật của bạn vô cùng an toàn, không có quá nhiều biến động.

Tuổi Hợi

Vì quá cố chấp mà Hợi rước phải buồn phiền vào người. Bạn luôn muốn làm theo ý của mình nên bị người khác dần xa lánh. Thế nên Hợi hãy thay đổi tính cố chấp để thành công hơn trong công việc. Ngày hôm nay của bạn cũng vì tính cách này mà mọi sự đều đi chệch quỹ đạo.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm