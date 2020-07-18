Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý không như ý. Những công sức bạn bỏ ra đều không được cấp trên công nhận. Mọi việc bạn làm đều bị khiển trách, đồng nghiệp cũng nhân cơ hội này nói xấu, làm mất điểm ấn tượng của bạn trong mắt cấp trên.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của 12 con giáp lúc tiến lúc lùi giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Thu nhập của Dần đạt đến mức đáng báo động, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Bạn tha hồ đếm tiền trong ngày. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Dần độc thân không tìm được duyên lành như ý. Dần có gia đình, người yêu vẫn có nhiều xích mích, mâu thuẫn.

Sửu có nhiều ý tưởng mới lạ nên được nhiều người nể phục. Tuy nhiên vì bạn quá nhiệt tình, ôm đồm nhiều việc nên gặp không ít rắc rối. Sức khỏe của bạn xuống dốc, thường xuyên mắc bệnh vặt vì không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Nói chung bạn nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên có thời gian rảnh rỗi chăm sóc cho bản thân. Bạn không còn phải vất vả, chịu nhiều áp lực như trước đây. Vì mọi việc đã dần ổn định, bạn chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban, không sợ bất cứ kẻ nào hãm hại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Thìn vận may suy giảm - Ảnh minh họa: Internet

Vận may của Thìn suy giảm trầm trọng. Bạn đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến của mình nên vận trình vô cùng lao đao, lận đận. Con đường kiếm tiền của bạn gặp nhiều cạm bẫy lừa gạt. Về chuyện tình cảm, cả hai xảy ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn với nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ khá thuận lợi, nhận được nhiều lời khen từ cấp trên. Bạn kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền khá tiết kiệm nên có cơ hội làm giàu, đầu tư thu lợi nhuận khá lớn. Về vấn đề sức khỏe, bạn thường đau đầu, chóng mặt, vì vậy hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Ngọ không như ý muốn. Bạn bị cấp trên đánh giá thấp khả năng. Đồng nghiệp cũng nhân cơ hội này nói xấu, tìm cách hãm hại bạn. Vì vậy nên hết sức thận trọng, làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng đừng để ai nắm được điểm yếu của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Mùi vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Mùi khá vượng sắc, tiền đổ về như thác nước. Tuy nhiên bạn có tật tiêu hoang nên làm bao nhiêu cũng không đủ. Tiền bạc trong túi cứ không cánh mà bay. Điều này khiến bạn khá đau đầu, mệt mỏi, không biết làm gì để khắc phục tình trạng này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Thân

Chuyện tiền bạc của bạn có dấu hiệu đi xuống. Bạn không giữ được tiền trong ngày vì tin tưởng cho người khác mượn tiền. Bên cạnh đó, có rất nhiều khoản cần chi tiêu nên trong túi của bạn lúc nào cũng trống rỗng khiến vận trình, tinh thần ngày càng xuống dốc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều áp lực công việc, nhất là về vấn đề tiền bạc. Trong công việc, bạn bị cấp trên đánh giá không tốt về ý tưởng. Trong chuyện tiền bạc, bạn phải vay mượn khắp nơi mới đủ trang trải cuộc sống. Điều này khiến bạn thường hay bị đau đầu vì căng thẳng, mệt mỏi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Tuất may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuất may mắn ngút trời, tiền bạc bủa vây tha hồ tiêu xài. Trong ngày, bạn mua sắm không lo về giá, tha hồ mua những món đồ mình thích. Những giấc mơ làm giàu, đổi đời của bạn đã thành hiện thực, thoải mái tận hưởng, không còn vất vả như trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 19/7/2020 của tuổi Hợi

Hiệu suất công việc của bạn gặp nhiều rắc rối. Tình hình tài chính của bạn suy giảm, làm bao nhiêu cũng tiêu không đủ. Không những vậy còn vướng phải nợ nần do cờ bạc, rượu chè. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, gia đình cũng không giúp gì được cho bạn.

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