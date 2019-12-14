Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu gặp quý nhân, tuổi Mùi đau đầu tiền bạc

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tình duyên lại khá trắc trở với người độc thân đang tìm một nửa như ý.

Theo tử vi ngày mới , tài lộc của tuổi Tý có dấu hiệu tăng không ngừng. Người kinh doanh thu về lợi nhuận lớn, người đi làm có cơ hội tăng lương.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu được quý nhân chỉ đường, tìm được vận may tài lộc.

Công việc thuận lợi, nếu có khó khăn cũng chỉ là động lực để bạn có nhiều thành công hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Dần

Tuổi Dần gặp chút rắc rối trong gia đạo, hãy bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc khá tốt dù bạn vẫn đang rối ren chuyện gia đình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão có thể gặp chút buồn phiền về chuyện tình cảm trong ngày. Người có đôi nên tìm cơ hội để giãi bày cùng nhau, tìm ra mấu chốt vấn đề.

Tài lộc chưa khả quan, tuổi Mão vẫn nên cân nhắc chi tiêu cẩn thận.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn có một ngày ấm áp. Vận trình công việc tăng tiến. Bạn càng hăng say làm việc thì càng được ghi nhận tốt.

Tình cảm cũng khiến tuổi Thìn thấy hài lòng. Người độc thân có thể nhân cơ hội bày tỏ lòng mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên cẩn thận trong ăn nói, tránh làm mất lòng đồng nghiệp hay đối tác.

Tài lộc có dấu hiệu tăng vào cuối ngày, bạn không phải lo thiếu thốn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của tuổi Ngọ cực vượng. Chuyện tình cảm đầy mong đợi sẽ đến với người độc thân.

Dù vậy, sự nghiệp lại có chút khó khăn vào cuối ngày. Bạn nên tận dụng các mối quan hệ vốn có, họ sẽ cho bạn lời khuyên hay sự giúp đỡ đắc lực.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đau đầu về tiền bạc. Đây có lẽ là thời gian khó khăn với bạn nhất trong năm.

Dù vậy, tuổi Mùi có thể tìm hy vọng ở những kế hoạch hợp tác hay đầu tư tiềm năng để cải thiện tình hình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân giành được thành công trong kinh doanh hay công việc. Năng lực và nỗ lực của bạn trong thời gian qua đã được công nhận.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tuổi Thân nên dành cuối ngày cho người ấy để bù đắp khoảng thời gian vừa qua.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu ngày một khởi sắc. Người độc thân có nhiều cơ hội hẹn hò, gặp gỡ.

Tuổi Dậu cẩn thận họa hao tài, nên thắt chặt chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Tuất có thể thoải mái tận hưởng một ngày cuối tuần. Công việc tạm gác lại, bạn có thể cùng người thân hay gia đình thư giãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 15/12/2019 của tuổi Hợi

Tuổi Hợi đừng quá căng thẳng với chuyện gia đình hay tình yêu. Hãy giải quyết từng vấn đề một.

Tài lộc có dấu hiệu tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.