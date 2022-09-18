Tử vi Chủ nhật cuối tuần (18/9), 3 con giáp vét sạch lộc trời, công danh rộng mở, thu nhập tăng theo cấp số nhân, vận thế viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 04:30

Tử vi Chủ nhật (18/9) cho biết, 3 con sau có phước hưởng lộc trời, cả công danh lẫn tiền tài đều rộng mở, thuận lợi như ý nguyện

Tuổi Thìn

Xem tử vi chủ nhật của 12 con giáp, Thìn Thân hợp bán cục, người tuổi Thìn cũng được hưởng cát khí từ cục diện này. Con đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, điềm báo phát quan hưởng ấn của bản mệnh ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Nhờ có sự may mắn cùng tài năng của bản thân, con giáp này đã tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh, từng bước từng bước gây dựng nên sự nghiệp từ những viên gạch nhỏ bé ban đầu. Có công mài sắt có ngày nên kim, ai cũng cần phải có kiên trì và nỗ lực mới có thể đến gần hơn với thành công.

Trong ngày có Chính Tài, đường tài lộc của người tuổi Thìn càng thêm vượng phát. Tiền của tăng lên cũng nhờ vào sự thăng tiến trong công việc. Hai thứ đồng hành cùng nhau, giúp cho bản mệnh có một ngày thứ 2 khá mỹ mãn, công việc suôn sẻ, công danh rộng mở mà sự nghiệp cũng vô cùng hanh thông. Hãy cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tử vi Chủ nhật cuối tuần (18/9), 3 con giáp vét sạch lộc trời, công danh rộng mở, thu nhập tăng theo cấp số nhân, vận thế viên mãn - Ảnh 1
Xem tử vi chủ nhật của 12 con giáp, Thìn Thân hợp bán cục, người tuổi Thìn cũng được hưởng cát khí từ cục diện này. Con đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, điềm báo phát quan hưởng ấn của bản mệnh ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ 

Cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai. Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Nhờ được Tam Hợp che chở, người tuổi Ngọ đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Quý nhân cũngxuất hiện che chở, nâng đỡ đúng lúc giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi hơn, tài lộc tăng tiến không ngừng. 

Tử vi Chủ nhật cuối tuần (18/9), 3 con giáp vét sạch lộc trời, công danh rộng mở, thu nhập tăng theo cấp số nhân, vận thế viên mãn - Ảnh 2
Cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp ngày mới chỉ ra rằng hôm nay tuổi Hợi có một ngày khá thuận lợi đặc biệt là với những người theo đuổi đường công danh, chức vị. Con giáp này có thể gặp được quý nhân, người có chức có quyền, gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và có thể trong tương lai sẽ nhận được sự nâng đỡ của họ. Sự nghiệp phía trước vô cùng rộng mở. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi hôm nay vượng phát, con giáp này sẽ nhận được một nguồn thu không nhỏ, có thể là được cho tiền, trúng thưởng hoặc thừa kế tài sản. Tất cả là nhờ vào sự cần cù, tiết kiệm của bản mệnh trong thời gian vừa qua. Nguồn thu nhập bắt đầu tăng và số tiền đó đủ làm con giáp này an tâm. May mắn nhưng bản mệnh vẫn nên ý thức rằng không làm mà chỉ tiêu tiền thì bao nhiêu cũng hết. Hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng cũng không nên quá an phận, thiếu tinh thần tiến thủ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt.

Tử vi Chủ nhật cuối tuần (18/9), 3 con giáp vét sạch lộc trời, công danh rộng mở, thu nhập tăng theo cấp số nhân, vận thế viên mãn - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp ngày mới chỉ ra rằng hôm nay tuổi Hợi có một ngày khá thuận lợi đặc biệt là với những người theo đuổi đường công danh, chức vị. Con giáp này có thể gặp được quý nhân, người có chức có quyền, gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và có thể trong tương lai sẽ nhận được sự nâng đỡ của họ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm


 

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