Tử vi Chủ Nhật 9/1/2022 của 12 con giáp: Sửu - Hợi thảnh thơi xơi nước, vận may đổ ào ào, Ngọ - Thân cẩn trọng hao tài tốn của

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Tương Hình ảnh hưởng khiến người tuổi Tý trở nên kiêu căng tự phụ. Bạn tự coi mình là người tài giỏi nhất nên hay tỏ ra coi thường mọi người xung quanh, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Hôm nay con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa nhau hơn. Nếu cần, hãy cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề hôn nhân của mình.

Có Chính Ấn soi rọi trong ngày chủ nhật này, người tuổi Sửu có những bước vững chắc trên vận trình công danh sự nghiệp. Nếu đi làm trong hôm nay, bản mệnh có thể phát huy sự thông minh và nhẫn nại của mình để vượt qua mọi thách thức, chẳng có điều gì có thể làm khó được con giáp này.

Thế nhưng bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nữa nhé. Nhất là trong ngày hôm nay bản mệnh cần chú ý đường tiêu hóa. Con giáp này có thể vì công việc mà ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt với thói quen không hợp lý, cần chấn chỉnh lại ngay nếu không muốn sức khỏe sa sút.

Tuổi Dần

Ngày này bản mệnh còn có đường tài lộc rủng rỉnh nhờ Thiên Tài rộng mở, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát vận nhanh chóng. Đây là cơ hội đầu tư rất tốt mà con giáp này nên tận dụng để có thêm tích lũy cho bản thân.

Quan hệ xã giao của bản mệnh rất hài hòa, bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Mão. Nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm suốt thời gian qua thì nay chính là lúc bạn an tâm tận hưởng thành quả. Mọi sự cố gắng của bạn đều không vô ích.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không thể sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình, bạn mới đạt được sự phát triển bền vững.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay có thể sẽ gặp phải những chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân dày công hãm hại trong ngày Thiên Quan giáng họa. Vận trình trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng khiến những chú Rắn hoang mang vô cùng. Nếu vẫn phải đi làm trong hôm nay, bản mệnh cần chú ý đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, ném đá giấu tay.

May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù bản mệnh có đang dư dả đi chăng nữa cũng nhớ phải để dành một khoản dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Dù có nghe thấy lời rủ rê cũng chớ nên xiêu lòng.

Tuổi Mùi

Xem tử vi cho thấy có những tác động bất lợi cho người tuổi Mùi trong hôm nay. Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra. Trong ngày nghỉ mà bản mệnh vẫn phải đau đầu giải quyết không ít vấn đề rắc rối do có kẻ tiểu nhân ám toán. Lúc này bạn cần khéo léo xử sự để không tạo ra sơ hở cho đối phương nắm thóp nữa.

Trong chuyện tình cảm, bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bởi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm.

Tuổi Thân

Kiếp Tài gây họa, người tuổi Thân dễ vướng phải rắc rối với đồng nghiệp. Bạn không nên là người châm ngòi mâu thuẫn. Nếu có việc gì không phù hợp với quan điểm của mình, bạn cũng nên bình tĩnh trao đổi với mọi người.

Trước khi đi đến một quyết định nào đó, bạn cũng nên học cách lắng nghe góp ý của người khác, không nên cứng đầu cứng cổ làm việc theo ý của mình. Sự bốc đồng sẽ khiến bạn lâm vào rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là người nhạy bén và giỏi ứng biến, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn không nên vội vàng đến với một ai đó mà cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương hơn.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ hoặc làm sai. Cần biết rằng dũng cảm nhận lỗi sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng hơn.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Thực Thần là cát tinh che chở cho vận trình ngày này của người tuổi Hợi. Bạn sẽ cảm nhận những niềm vui, thoải mái trong các buổi tiệc tùng, vui chơi dịp đầu năm. Lúc này không nên lo nghĩ, hãy cứ thư giãn và tận hưởng cùng người thân và bạn bè những khoảnh khắc hiếm hoi này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.