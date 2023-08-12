Tử vi Chủ nhật 13/8/2023 của 12 con giáp: Tý – Dần sớm thành đại gia, Thìn – Ngọ bị tiểu nhân rình rập

Nay cảm nhận rõ may mắn mình có, nên cũng có không ít người tuổi Tý muốn thử vận may ở những trò đỏ đen với mong muốn có thể “kiếm” thêm một khoản. Tuy nhiên, việc này chỉ gây lãng phí tiền bạc mà không mang lại kết quả gì, bạn nên từ bỏ suy nghĩ làm giàu theo cách này và chỉ tập trung tiền vào những hoạt động đầu tư lành mạnh.

Người tuổi Tý có điềm báo vượng vận quý nhân nhờ cục diện Lục Hợp che chở. Ngày này bạn có thể tự tin làm những việc mình thích, theo kế hoạch bản thân đã đề ra vì dù bạn làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Cát khí còn giúp chuyện tình cảm của người cầm tinh Chuột rất suôn sẻ. Bạn và người ấy ngày càng cho thấy sự tâm đầu ý hợp trong nhiều vấn đề. Người khác nghĩ mọi chuyện với bạn thật dễ dàng nhưng thực ra để có được hạnh phúc này bạn đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng, chăm sóc tình yêu của mình.

Nay là ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình. Thổ khí đang lên, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người tuổi này. Tốt nhất nên ăn uống sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể dục thể thao điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, sung sức.

Tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ công việc tiến triển thuận lợi. Dù gặp bất cứ trở ngại nào, bạn cũng có thể xử lý nhanh gọn mà không phải nhờ người khác giúp sức. Các vấn đề nảy sinh đều thuộc chuyên môn nên cũng là cơ hội để bạn khoe tài. Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại lâu dài, đường thăng tiến của bạn sẽ vô cùng rộng mở. Chính tinh thần trách nhiệm là điểm cộng giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nâng bước lên hàng ngũ lãnh đạo tương lai.

Tuổi Dần

Chính Tài xuất hiện mang tới may mắn ở phương diện tài lộc cho người tuổi Dần. Con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập ngoài. Đặc biệt ai làm kinh doanh thì cơ hội phát triển rất cao, lợi nhuận thu về khá lớn, đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Song người tuổi Dần vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Tài lộc gặp nhiều may mắn là vậy nhưng tuổi này có thể gặp nhiều nỗi muộn phiền ở phương diện tình cảm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Mâu thuẫn giữa bản mệnh và đối phương liên tiếp nổ ra nhưng không giải quyết được. Mọi thứ dần dồi nén lại, chỉ chờ tới khi bùng nổ, đe dọa phá vỡ tình yêu đôi lứa.

Tuổi Mão

Trong ngày Thiên Tài xuất hiện, tử vi của người tuổi Mão báo hiệu vận tài lộc của con giáp này khởi sắc khá nhanh, nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, bận rộn hơn nhưng rất xứng đáng. Trong khi đó, người buôn bán kinh doanh cũng sẽ có một ngày làm ăn tấn tới, hàng hóa tiêu thụ rất đắt khách. Bản mệnh cũng là người biết giữ chữ tín trong làm ăn nên được khách hàng tin tưởng, ủng hộ đều đều.

Tuy nhiên, Mộc – Thổ xung khắc, đường tình duyên trục trặc có thể khiến tinh thần bản mệnh trở nên bất ổn. Bản mệnh mải mê với công việc nên bỏ bê nửa kia. Mâu thuẫn và hiểu lầm liên miên khiến quan hệ giữa đôi bên càng thêm gay gắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn gặp nhiều vấn đề trục trặc trong công việc. Hiệu suất sụt giảm, bạn cũng phải tốn nhiều thời gian và công sức để tìm cách khắc phục. Đã vậy, bạn thường phải làm mọi thứ một mình mà không được bất cứ ai hỗ trợ. Bạn không nên đòi hỏi bất cứ ai phải có bổn phận giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn bởi vì ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Công việc của bạn thì trước hết bạn cần tự mình giải quyết khúc mắc. Hãy coi những khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời. Nếu bạn kiên nhẫn, cần cù thì sớm muộn cũng được đền đáp.

Tương Phá Thái Tuế còn khiến chuyện tình cảm của con giáp này cũng nhiều bấp bênh. Gia đạo bất an, hôn nhân dễ có rạn nứt. Có lẽ bạn đã đòi hỏi quá nhiều ở người bạn đời của mình, thế nhưng hôn nhân chỉ bền vững khi cả hai cùng thích nghi với đối phương.

Tuổi Tỵ

Nhờ Tam Hợp cục che chở, tuổi Tỵ đón nhiều niềm vui về phương diện tình cảm. Điều này đặc biệt có lợi cho các bạn độc thân khi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái, mở rộng mối quan hệ cho mình và biết đâu trong số đó sẽ có người mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Với các cặp đôi, cả bạn và người ấy đều vô cùng trân trọng mối quan hệ hiện tại nên luôn cố gắng để bảo vệ hạnh phúc này. Giữa cả hai khó tránh những khúc bất đồng quan điểm nhưng quan trọng là hai bạn đều chủ động nhún nhường, tìm cách thấu hiểu đối phương để giữ gìn hòa khí.

Chính Quan cũng giúp con giáp này làm việc hăng say hơn, mọi việc tiến hành trong ngày đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc vì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Đừng quá ảo tưởng về sức mạnh của mình khi ôm đồm tất cả vào người.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ phạm Hại Thái Tuế trong ngày hôm nay nên điềm báo có kẻ tiểu nhân rình rập, giở trò ném đá giấu tay do ghen tị với những gì bạn đang sở hữu. Đó có thể là do bạn đang nhận được sự ưu ái của cấp trên, có cơ hội được thăng tiến, được thưởng hậu hĩnh... khiến kẻ đó đỏ mắt thèm khát. Phương diện tài chính cũng chớ nên chủ quan. Dù bạn có đang dư dả nhưng cũng không nên vội vàng vung tiền đầu tư vào những hạng mục mà bản thân chưa hiểu rõ. Bạn cũng nên chi tiêu một cách thông minh và đúng mục đích cần thiết hơn để bảo vệ những gì mình đang có.

Lại thêm Hỏa sinh xuất cho Thổ nên đường tình duyên của con giáp này bị ảnh hưởng nặng nề. Các cặp đôi nảy sinh tranh cãi, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Người độc thân không thuận lợi trong việc làm quen với những người khác giới nên đành ngậm ngùi từ bỏ hy vọng.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm Xung Thái Tuế, người tuổi Mùi khá chật vật khi đối mặt với vận xui liên tiếp. Công việc gặp nhiều khó khăn, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng năng lực và thời gian có hạn nên bạn vẫn chưa thể giải quyết ngay được, thậm chí còn bị kẻ xấu gây khó dễ. Hung vận còn cảnh báo nguy cơ thất thoát tiền bạc của con giáp này. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp, cuối cùng chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc ra đi mất. Do đó, bạn nên thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả về sau.

Chuyện tình cảm cũng nảy sinh nhiều vấn đề, mà nguyên nhân chính lại nằm ở chính tuổi Mùi. Có vẻ như bạn đang đặt cái tôi cá nhân quá cao, không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương mà luôn nhận định điều mình nghĩ, mình làm là đúng. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tình yêu của bạn đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài khiến tài khí của tuổi Thân dễ bị hao tổn, làm ăn hay đầu tư đều thiếu hiệu quả. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất rất đáng tiếc, thiếu quyết đoán sẽ khiến bản mệnh phải tiếc nuối về tiền bạc. Tốt nhất các kế hoạch tài chính trong hôm nay bản mệnh đều cần phải xem xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đừng nghĩ rằng cứ đầu tư là sẽ sinh lời sinh lãi, bạn có thể bị lừa gạt hoặc đầu tư không đúng nơi đúng chỗ.

May mắn Thổ sinh Kim nên phương diện tình cảm có nhiều điểm sáng. Vận trình tình duyên có những biến chuyển tích cực. Con giáp này nhận ra rằng tình yêu không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh, chỉ có điều bấy lâu nay bạn không hề hay biết mà thôi.

Tuổi Dậu

Ngày Sửu Dậu Bán Hợp nên tuổi Dậu có điềm báo sẽ được quý nhân mang tới nhiều may mắn trên con đường công danh. Bản mệnh có đủ tự tin và quyết đoán cũng như ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp cá nhân, vượt xa đối thủ. Cát khí trong ngày khá vượng nên cũng rất thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ. Bạn nên có sự mạnh dạn và xông xáo hơn để nắm bắt cơ hội lần này.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên có phần khởi sắc hơn. Đào hoa nở rộ, con giáp nào dễ giành được cảm tình của người khác phái. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm chân thành của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu.

Tuổi Tuất

Trong ngày bị cục diện Tương Hình tác động, tuổi Tuất có nhiều nỗi phiền lo nên khó tập trung vào công việc. Bản mệnh sẽ phải rất vất vả do khối lượng công việc nhiều, lại thêm áp lực cạnh tranh lớn cộng thêm việc cũ còn tồn đọng. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ gặp hậu quả khôn lường. Hung vận lớn khiến phương diện tài lộc không lý tưởng, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt. Nếu để tình hình này kéo dài, mọi chuyện sẽ ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Tuất. Do đó bạn nên nhanh chóng tìm ra phương pháp thích hợp để hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của.

Xem Lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ngày Sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Bạn nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc cho phù hợp.

Tuổi Hợi

Được Tam Hội cục nâng đỡ, người tuổi Hợi có một ngày hào hứng khi công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Thời điểm này bạn có thể tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô, triển khai dự án mới… Công việc hanh thông nên kéo theo tài vận cũng có chuyển biến tích cực, hứa hẹn cơ hội được tăng lương nên nguồn thu nhập chính tăng nhẹ. Con giáp này hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của Hợi khi tình cảm rối ren do mâu thuẫn quan điểm. Các cặp đôi dễ nảy sinh cãi vã, hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Người độc thân cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại, không quá sốt sắng tìm kiếm một nửa bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!