Tử vi 9 ngày tới (23/6-1/7), những con giáp đổi đời, đổi vận, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 09:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đổi đời, đổi vận, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Nhờ Thần Tài che chở nên con giáp may mắn này có các nguồn thu nhập hậu hĩnh trong 9 ngày nữa. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Bên cạnh đó, ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

Tử vi 9 ngày tới (23/6-1/7), những con giáp đổi đời, đổi vận, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 1
Người tuổi Dần có các nguồn thu nhập hậu hĩnh trong 9 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhân duyên của người tuổi Mùi vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc trong thời gian tới. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Tử vi 9 ngày tới (23/6-1/7), những con giáp đổi đời, đổi vận, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 2
Nhân duyên của người tuổi Mùi vượng phát, đào hoa khoe sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 9 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Tử vi 9 ngày tới (23/6-1/7), những con giáp đổi đời, đổi vận, một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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