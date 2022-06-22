Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 22/6/2022, những con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', của cải đổ về rủng rỉnh, công việc thành công ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 02:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đầu xuôi đuôi lọt", của cải đổ về rủng rỉnh, công việc thành công ngoài mong đợi vào 12 giờ ngày 22/6.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có tín hiệu tích cực vào đúng 12 giờ ngày 22/6/2022. Tài tinh nhập cục, chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh con giáp may mắn này tìm thấy tài lộc ngay trong tầm tay. Người kinh doanh dễ có được cơ hội kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thời cơ.

Bên cạnh đó, bạn còn được quý nhân che chở, chính vì thế mà vận trình tình duyên tiến triển hài hòa, êm đẹp, nhất là với các cặp đôi. Người độc thân có lẽ sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi hơn với người trong mộng. Có thể là những câu chuyện và chia sẻ chân thành cũng giúp cho đối phương hiểu mình hơn.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 22/6/2022, những con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', của cải đổ về rủng rỉnh, công việc thành công ngoài mong đợi - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Dần có tín hiệu tích cực vào đúng 12 giờ ngày 22/6 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường tài lộc của người tuổi Mùi khởi phát rõ ràng vào thời điểm tới. Con giáp này rất kinh nghiệm, đạt được nhiều thành quả nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Bạn cũng có thể kiếm được một khoản dựa vào vận may của mình. Bạn nên coi đó đã là một chuyện đáng mừng chứ không nên dựa dẫm hẳn vào đó và không chịu cố gắng trong những ngày về sau.

Trong phương diện tình cảm, gia đình, con giáp này lại là một người dịu dàng và biết quan tâm. Bản mệnh luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Người độc thân có thể dễ gặp được đối tương tâm đầu ý hợp trong ngày.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 22/6/2022, những con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', của cải đổ về rủng rỉnh, công việc thành công ngoài mong đợi - Ảnh 2
Đường tài lộc của người tuổi Mùi khởi phát rõ ràng vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thu nhập từ công việc chính cũng khá rủng rỉnh, đủ để cho con giáp này chi tiêu. Chỉ cần không gặp phải chuyện gì lớn thì có lẽ bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, tuổi Ngọ sẽ cần có những tính toán để loại bỏ những vấn đề chưa quyết định để tránh mâu thuẫn.

Ngoài ra, vận trình tình duyên thêm vượng sắc. Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bản mệnh và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Trúng độc đắc vào 12 giờ ngày 22/6/2022, những con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', của cải đổ về rủng rỉnh, công việc thành công ngoài mong đợi - Ảnh 3
Thu nhập từ công việc chính cũng khá rủng rỉnh, đủ để cho con giáp này chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 20 ngày tới, bước qua vận xui, nghên đón vận may, những con giáp 'gặt hái thành quả', tài khoản tăng thêm vài con số, sung túc bất ngờ

Đúng 20 ngày tới, bước qua vận xui, nghên đón vận may, những con giáp 'gặt hái thành quả', tài khoản tăng thêm vài con số, sung túc bất ngờ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "gặt hái thành quả", tài khoản tăng thêm vài con số, sung túc bất ngờ trong 20 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026