Tử vi 9 ngày tới (16/7 - 24/7), Thần Tài ghé thăm, ban phát phước lộc, 3 con giáp thuận thế tiến thân, vận trình thăng tiến, tiền của đầy nhà, tha hồ hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 22:58

Tử vi 9 ngày tới (16/7 - 24/7), 3 con giáp may mắn vận trình thăng tiến, tiền của đầy nhà, làm ăn liên tục thăng tiến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Được cục diện Nhị Hợp trợ mệnh, con giáp gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Chỉ cần đi theo đúng lộ trình mà bạn lập ra, mục tiêu sẽ sớm được chinh phục. Tài lộc của bạn có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Bản mệnh có được các khoản tiền này từ nguồn thu phụ, nghề tay trái hay nhờ may mắn mà trúng thưởng, trúng số bất ngờ. 

Đào hoa vượng vận, người độc thân sớm gặp được nhân duyên của mình, các cặp đôi cũng nhân dịp này khẳng định được tình cảm đôi bên để bước sang những giai đoạn mới, tình cảm nhờ thế mà ngày càng thăng hoa rực rỡ. 

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Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới nhận được làm gì cũng thuận lợi. Con giáp mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Trong công việc, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Con giáp sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện. 

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

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Người tuổi Mùi trong 9 ngày tới nhận được làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Tình hình tài chính của con giáp may mắn này đang cải thiện. Bản mệnh mong muốn là có những hành động khác biệt và bạn bắt đầu có những kế hoạch và bước đi đầu tiên cho kế hoạch đó.

Về sức khỏe, con giáp hãy chú ý chăm sóc làn da của mình. Con giáp vẫn có thể duy trì thói quen uống đủ nước và tập luyện thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh.

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Người tuổi Tuất trong 9 ngày tới cát lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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