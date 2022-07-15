Tử vi 13 ngày tới (16/7 - 28/7), thuận theo ý trời, cát lộc dư dả, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, phúc khí dồi dào, vận trình phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 22:18

Tử vi 13 ngày tới (16/7 - 28/7), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc khí dồi dào, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 13 ngày tới cát lộc dồi dào. vận trình vượng phát. Tam Hợp đang ghé thăm chỗ con giáp giúp bạn có những quyết định sáng suốt trên con đường công danh sự nghiệp. Trong công việc, những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Tài vận thăng hoa, bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả nên chi tiêu không cần nhìn giá.

Chuyện gia đạo của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để tổ ấm thêm phần viên mãn.

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Người tuổi Tý trong 13 ngày tới cát lộc dồi dào. vận trình vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 13 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Đường tài lộc của con giáp trong thời gian này khá suôn sẻ. Dù người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc, tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc.  Bên cạnh đó con giáp này hãy cho chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm thấy con đường mình cần đi sau này.

Đào hoa ghé thăm nên người độc thân. Song, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về đối phương, không nên quá vội vàng tiến tới. Những cặp đôi hứa hẹn có buổi hẹn hò riêng tư, lãng mạn.

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Trong 13 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 13 ngày tới tận hưởng công danh, tài lộc hưng thịnh. Với những ai đang khởi nghiệp, tìm đường khẳng định bản thân, con giáp nhận được nhiều cơ hội mới, thăng tiến không ngừng, tạo được nhiều thành tích nhất định. Còn nếu bạn là người làm công ăn lương, bản mệnh thu nhập ổn định, an yên, sung túc sống qua ngày.

Vận trình tình cảm của con giáp cũng có nhiều thay đổi, những người độc thân khả năng cao sẽ gặp được đối tượng như ý trong thứ Hai, cùng chờ xem nhé.

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Người tuổi Hợi trong 13 ngày tới tận hưởng công danh, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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