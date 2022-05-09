Tử vi 9 ngày tới (10/5-18/5), Thần Tài mở cửa, những con giáp sau ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách trong 9 ngày tới.

Tuổi Thân

Trong 9 ngày nữa, vận may và tài vận của người tuổi Thân đều tốt, nên cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ, không có quá nhiều chuyện khiến bạn phải phiền não. Ngoài ra, có cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể nhận được lộc về tiền bạc ngoài mong đợi, giúp cho tài phú của bạn đạt đến đỉnh cao mới. Đặc biệt, nếu như có thể nắm bắt tốt cơ hội, tin chắc rằng số dư tài khoản của con giáp may mắn này sẽ không ngừng tăng lên.

Không những thế, tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng vô cùng tốt đẹp. Ai đang độc thân thì đều có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp. Gia đình vui vầy ấm cúng, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

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Vận may và tài vận của người tuổi Thân đều tốt, nên cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo có vận trình tài lộc thuận lợi, con đường kiếm tiền luôn hanh thông trong thời gian tới. Bạn có sự nhạy bén trong mọi chuyện nên hãy cố phát huy điểm mạnh này. Trong công việc, mọi chuyện luôn suôn sẻ, công việc được giải quyết gọn lẹ, nhanh chóng.

Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi sẽ trở nên sâu sắc và vững chắc hơn hẳn. Nếu còn độc thân, bạn có thể sẽ nảy sinh tình cảm với một trong những người bạn hiện tại của mình. Nếu đang yêu hoặc đã kết hôn, tình cảm của hai người sẽ ngày một son sắt, thậm chí là tiến xa hơn trong tương lai.

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Những người cầm tinh con mèo có vận trình tài lộc thuận lợi, con đường kiếm tiền luôn hanh thông - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường thuộc tuýp người ngay thẳng, không gian dối. Chính vì vậy, đôi khi lời nói của bạn làm người khác mất lòng và khó có cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Trong 9 ngày tới, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Tất cả những dự án của bạn đang triển khai đã có tín hiệu tích cực. Đặc biệt, với những ai làm kinh doanh thì trúng quả đậm, các khoản đầu tư đã bắt đầu sinh lời.

Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm, người tuổi Tỵ độc thân sẽ được người khác mai mối duyên lành như ý. Với những người đã có gia đình, vợ chồng làm hòa, không còn tranh cãi gay gắt như trước đây.

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Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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