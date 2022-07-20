Tử vi 8 ngày tới (21/7 - 28/7), Thần may mắn mỉm cười, 3 con giáp may mắn hưởng LỘC trời ban, bùng nổ tiền tài, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vận trình sắp tới chứa đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 18:21

Tử vi 8 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn hưởng lộc trời ban, tiền kiếm về chất thành núi, nhà cao cửa rộng, siêu xe cùng lúc có đủ, tin vui gõ cửa liên tiếp trong giai đoạn này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, con giáp này lại  có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Chính vì vậy một khí đã tìm ra được đích đến cho bản thân, Sửu sẽ quyết tâm đạt cho bằng được dù cho có phải gặp bao nhiêu khó khăn, cản trở đi chăng nữa. 

con giap 1
Quý nhân tận tình giúp đỡ nên Sửu cũng nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 8 ngày tới cho thấy, sự nghiệp của con giáp may mắn trong chặng đường sắp tới sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Ngoài ra, nhờ được quý nhân tận tình giúp đỡ nên Sửu cũng nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Trong thời gian này, họ được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Xem tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Tuất sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng khủng vì thành tích mình đã giành được.

con giap 2
Tuất sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng khủng vì thành tích mình đã giành được - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có nguồn thu nhập khá dư dả, con giáp này có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, lẫn được cao nhân đắc đạo giúp đỡ khả năng rất cao Tuất sẽ "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần phải xem xét thật kỹ lượng các dự án muốn kinh doanh nhằm tránh những rủi ro không đáng có. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong giai đoạn này. Cụ thể, Dậu nhờ có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

con giap 3
Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này công việc của họ có tiến triển vô cùng thuận lợi. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Vì vậy hãy nắm bắt thời cơ của mình thật tốt, chỉ cần làm xuất sắc việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 13h ngày mai 21/7/2022, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp vượng khí vượng tài, trúng số dễ như chơi, tiền kiếm về chất đống, muốn gì có đó mà không phải nghĩ, vận trình sắp tới tin vui gõ cửa liên tiếp

Đúng 13h ngày mai 21/7/2022, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp vượng khí vượng tài, trúng số dễ như chơi, tiền kiếm về chất đống, muốn gì có đó mà không phải nghĩ, vận trình sắp tới tin vui gõ cửa liên tiếp

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 13h ngày mai 21/7/2022 có tới 3 con giáp may mắn kiếm về tiền tỷ, nợ nần có mấy cũng trả hết, sự nghiệp có sự bứt phá, tài lộc chạm đỉnh, làm gì cũng gặp thuận lợi, tin vui gõ cửa liên tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến