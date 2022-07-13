Tử vi 8 ngày tới (14/7 - 21/7), lời tiên tri phán truyền, 3 con giáp định sẵn giàu sang, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, vận trình sáng sủa, liên tiếp đón nhận tin vui, phúc khí

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 18:41

Tử vi 8 ngày tới (14/7 - 21/7), 3 con giáp may mắn định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới hưởng trọn phúc trời, tài lộc dư dả. Con giáp là gì cũng thuận lợi, đạt được thành công vang dội khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, ký được hợp đồng có giá trị. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, bạn nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.

Chuyện tình cảm có có nhiều bước tiến. Con giáp và nửa kia cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tình yêu của cả hai được dự đoán sẽ có một kết thúc có hậu trong tương lai gần.

 

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Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới hưởng trọn phúc trời, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình lên, vững vàng tiến bước. Đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên tiến hành ngay trong thời điểm này. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.  

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này có nhiều điểm sáng. Người đã lập gia đình đón nhận tin vui sum vầy từ người thân ở xa. Với ai còn độc thân cần mở rộng tấm lòng đón nhận lương duyên do trời ban tặng.

 

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Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình lên, vững vàng tiến bước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 8 ngày tới phúc lộc lên hương, vận may tấn tới. Trong công việc, đây là thời điểm cực kì thuận lợi cho việc thiết lập những mối liên kết, hợp tác làm ăn mới. Đặc biệt bạn sẽ nhận được nhiều lời đề nghị tham gia các chuyến công tác, hội thảo từ phía bạn bè và đây sẽ là những chuyến đi mang lại kết quả khả quan.

Về mặt tình cảm, có vẻ người ấy đang cần sự giúp đỡ của bạn. Vậy thì đây là cơ hội để chứng minh cho đối phương thấy rằng bạn là người họ hoàn toàn có thể tin tưởng giao phó nhiệm vụ đó.

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Người tuổi Ngọ trong 8 ngày tới phúc lộc lên hương, vận may tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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