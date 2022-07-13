Tử vi 6 ngày tới (14/7 - 19/7), sách tiên tri ấn định, 3 con giáp có vận đại cát, phúc khí khai thông, vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, tiền bạc lũ lượt đổ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 16:28

Tử vi 6 ngày tới (14/7 - 19/7), 3 con giáp may mắn phúc khí khai thông, vận trình rực sáng, làm gì cũng phát tài phát lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp được phúc tinh soi chiếu nên mọi sự hanh thông, gặp dữ hóa lành. Con đường tài lộc cũng từ đây trở nên hưng vượng, bản mệnh có được công việc mà mình yêu thích nên cố gắng hết mình, thu về rất nhiều tiền của. Nếu biết chi tiêu hợp lý, con giáp sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ cho tương lai.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, con giáp hãy giải quyết mọi việc một cách dứt khoát, tránh chần chừ do dự khiến cả hai thêm tổn thương. 

Tử vi 6 ngày tới (14/7 - 19/7), sách tiên tri ấn định, 3 con giáp có vận đại cát, phúc khí khai thông, vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, tiền bạc lũ lượt đổ vào nhà - Ảnh 1
Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, công danh phát đạt. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 6 ngày tới hưởng lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp xác định được thế mạnh của mình và phát triển đúng theo định hướng nên làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh bởi theo sau bạn luôn có Thần Tài phù trợ, dẹp bỏ vận xui. Trong nhiều trường hợp, con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc như trúng thưởng hay được ai đó mang tiền biếu tặng. Nhìn chung, vận trình sắp tới của bản mệnh không có gì đáng ngại.

Sức khỏe của con giáp khá tốt. Tuy nhiên, con giáp vẫn không nên chủ quan mà hãy duy trì những thói quen tốt, hạn chế thức khuya để tinh thần luôn tỉnh táo.

Tử vi 6 ngày tới (14/7 - 19/7), sách tiên tri ấn định, 3 con giáp có vận đại cát, phúc khí khai thông, vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, tiền bạc lũ lượt đổ vào nhà - Ảnh 2
Người tuổi Dần trong 6 ngày tới hưởng lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới có vận trình may mắn. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Con giáp có thể chủ động tìm kiếm cho mình một vài dự án mới, nghĩ thêm những ý tưởng độc đáo mới. Đây cũng là khoảng thời gian để bạn có thể dành thời gian cho sự sáng tạo của mình.

Chuyện tình của bạn và người yêu khá viên mãn, ngọt ngào. Sự quan tâm, chăm sóc nhau hàng ngày từ những điều đơn giản nhất cũng giúp hai bạn khăng khít hơn. Cách thể hiện tình cảm lịch sự, tế nhị ở những nơi công cộng khiến cho nhiều người phải ghen tỵ với bạn.

Tử vi 6 ngày tới (14/7 - 19/7), sách tiên tri ấn định, 3 con giáp có vận đại cát, phúc khí khai thông, vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, tiền bạc lũ lượt đổ vào nhà - Ảnh 3
Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới có vận trình may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

 

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), lời tiên tri phán truyền, 3 con giáp có lộc trời ban, tiền vàng đầy đủ, phúc khí khai thông, may mắn liên tiếp, có được nhiều vinh quang, ân sủng

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), lời tiên tri phán truyền, 3 con giáp có lộc trời ban, tiền vàng đầy đủ, phúc khí khai thông, may mắn liên tiếp, có được nhiều vinh quang, ân sủng

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), 3 con giáp may mắn tiền vàng đầy đủ, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng khai thông, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 6 ngày tới tử vi ngày mới tử vi ngày nay con giáp tiên tri 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới