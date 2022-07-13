Tử vi 10 ngày tới (14/7 - 23/7), nhà tiên tri mù đã nói, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 11:19

Tử vi 10 ngày tới (14/7 - 23/7), 3 con giáp may mắn xoay chuyển càn khôn, hưởng trọn phúc trời, tiền tài dư dả tha hồ chi tiêu.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong vào 10 ngày tới phước lộc dư dả, phúc khí thăng hoa. Con giáp đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ quý nhân mang lại. Bản mệnh phát triển những kế hoạch đã định ra và thu về nguồn lợi khổng lồ. Nếu biết tận dụng thời cơ, Tý thậm chí còn có thể lấn sân sang các công việc tay trái để gia tăng thu nhập.

Chuyện tình cảm của con giáp đang trở nên khởi sắc. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và dành cho nhau sự trân trọng nhất định. 

Tử vi 10 ngày tới (14/7 - 23/7), nhà tiên tri mù đã nói, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 1
Người tuổi Tý trong vào 10 ngày tới phước lộc dư dả, phúc khí thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin tốt. Con giáp có được nhiều cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Khoảng thời gian này ứng với đại vận của con giáp nên tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Tuy nhiên, bạn đừng vì vậy mà tiêu xài hoang phí, thay vào đó hãy tìm cách tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Vận đào hoa đang tìm đến con giáp. Bản mệnh nếu còn độc thân sẽ tìm nửa kia hợp ý, cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu bền.

Tử vi 10 ngày tới (14/7 - 23/7), nhà tiên tri mù đã nói, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều tin tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới phúc lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Sau bao nhiêu vất bẻ, con giáp giờ đây sẽ là lúc họ được đền bù lại gấp 5 gấp 10 lúc trước. May mắn sẽ thi nhau gõ cửa nhà, bản mệnh phát triển tài năng, nâng cao thu nhập, tìm kiếm cơ hội làm giàu cho riêng mình. 

Gia đạo êm ấm, con giáp có thể đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ do người thân ở xa mang đến. Tình cảm gia đình là động lực giúp con giáp phấn đấu mỗi ngày.

Tử vi 10 ngày tới (14/7 - 23/7), nhà tiên tri mù đã nói, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng trọn phúc trời, vét sạch tiền vàng trong thiên hạ - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới phúc lộc hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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