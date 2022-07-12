Tử vi 20 ngày tới, Thần Tài hậu ái, ban phát vận may, 3 con giáp giàu sang phú quý, cát khi hanh thông, vận trình vương sắc, tiền tài của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 23:12

Tử vi 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn giàu sang, cát khi hanh thông, tiền của dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới làm ăn có lộc, vận phúc hanh thông. Con giáp làm nghề kinh doanh buôn bán sẽ có thu hoạch khấm khả, công việc ngày càng khởi sắc. Còn người công ăn lương có thể tranh thủ thời gian để ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Nhìn chung, cơ hội luôn ở xung quanh con giáp nên hãy tận dụng thật tốt để đổi đời.

Sức khỏe của con giáp khả quan, bạn cảm thấy thoải mái, tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà chủ quan, Tỵ hãy duy trì thói quen vận động, ăn uống khoa học để ngày càng khỏe mạnh.

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Người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới làm ăn có lộc, vận phúc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 20 ngày tới phúc lộc dư dả, vận trình lên hương. Công danh sự nghiệp của con giáp tiến triển nhanh chóng. Bản mệnh còn được đồng nghiệp hưởng ứng, cấp trên ủng hộ nên hãy tận dụng để hoàn thành nhiệm vụ, củng cố vị trí tại nơi làm việc mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Chuyện tình cảm khá ổn, con giáp may mắn luôn có người nhà ở bên cạnh ủng hộ và động viên, đưa ra những lời khuyên hữu ích để giải quyết khó khăn. Hãy chia sẻ với người thân những vướng mắc của bạn để tìm ra hướng giải quyết tốt đẹp nhất.

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Người tuổi Tuất trong 20 ngày tới phúc lộc dư dả, vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc thuận lợi. Vận trình sự nghiệp của con giáp khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ nhưng trong hoạn nạn lại tìm thấy vận may, bạn giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tài lộc của Hợi thuận lợi phát triển, con giáp tha hồ ăn tiêu không cần lo lắng.

 Vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây là khoảng thời gian thích hợp để con giáp làm quen, mở rộng mối quan hệ xã giao. Bản mệnh có thể tìm thấy được một nửa yêu thương thông quan những cuộc gặp gỡ tình cờ.

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Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc thuận lợ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

 

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