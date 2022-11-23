Tử vi 7 ngày cuối tháng 11 dương lịch: 3 con giáp này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố bất ngờ, ra đường kiếm được cơ hội làm giàu, về nhà có quý nhân hậu thuẫn

Ngọ được dự báo là có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào 7 ngày cuối tháng 11 dương lịch. Nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên nhanh chóng nhờ cả công việc chính lẫn phụ.

Người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát đạt, phát lộc. Con giáp này giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình.

Người còn công ăn lương ngoài công việc chính còn có công việc phụ giúp tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình.

Thêm nữa, người tuổi Ngọ biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Do đó, con giáp này ngày càng có nhiều đơn đặt hàng. Công việc tuy có vất vả nhưng khoản thu nhập hoàn toàn xứng đáng.

Ngọ được dự báo là có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào 7 ngày cuối tháng 11 dươnh lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên 7 ngày cuối tháng 11 dương lịch là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, bạn sẽ được nhân đôi may mắn.

Trong tuần có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng.

Đây là phần thưởng xứng đáng với bạn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tuổi Mão

Theo tử vi 7 ngày cuối tháng 11 dương lịch, trong tương lai gần tuổi Mão sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Kể từ lúc này, vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ rủng tỉnh. Càng về cuối năm, cuộc sống tuổi Mão sẽ càng rực rực, có thể thực hiện được nhiều dự định đang ấp ủ.

Thu nhập tăng cao, tình tiền viên mãn, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mão. Càng về cuối tháng con giáp may mắn này sẽ càng vượng vận tài lộc, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.