Tử vi 6 ngày tới (8/3 - 13/3), cuộc sống của 3 tuổi này càng ngày càng vượng phát, giàu sang phú quý, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 09:50

Tử vi chỉ rõ, chỉ cần bước qua 6 ngày tới, 3 con giáp sau phúc lộc tề tựu, vận may vây kín, nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền.

Tuổi Dần

Ngay trong 6 ngày tới, tuổi Dần đã nhận thấy rõ sự may mắn của mình khi được cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái phù hộ cho làm ăn thuận lợi. Nhất là với những người làm công việc kinh doanh, đầu tư lớn sẽ cực kỳ may mắn, đi một bước là nhặt được tiền.

Tuy nhiên, không vì sự may mắn này mà Dần chủ quan, con giáp này vẫn vô cùng cẩn trọng, đây vốn là bản tính trời sinh. Nhờ đó, Dần tránh được rất nhiều cạm bẫy của kẻ xấu, không bị hao tổn, mất mát của cải. Tử vi cho biết, thời gian này, tuổi Dần không những phất lên về mặt tiền bạc mà còn thăng hoa về vận phúc đức. 

Tử vi 6 ngày tới (8/3 - 13/3), cuộc sống của 3 tuổi này càng ngày càng vượng phát, giàu sang phú quý, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp tiếp theo trong danh sách những con giáp may mắn nhất trong 6 ngày tới. Tuổi Tỵ sẽ liên tiếp đạp trúng hố vàng, sa vào lưới tiền, tiêu xài thỏa thích vẫn không hết. Khoảng thời gian này, Tỵ có thể được nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả của mình sau khi đã cố gắng làm việc nghiêm túc.

Tuy nhiên, con giáp này cần lưu ý, đừng mải mê tận hưởng mà không tiếp tục cố gắng. Lời khuyên quan trọng dành cho Tỵ trong thời gian này là tránh xa những lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng vô bổ, vì đó có thể là nguyên nhân khiến Tỵ hao tài tốn của.

Tử vi 6 ngày tới (8/3 - 13/3), cuộc sống của 3 tuổi này càng ngày càng vượng phát, giàu sang phú quý, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cầm chắc sự giàu có trong tay, bước sang 6 ngày tới, tuổi Mùi có thể tự tin chi tiêu với số tiền mình kiếm được. Khoản lợi nhuận kiếm được này Mùi có thể tiêu xài thoải mái, lãi mẹ ngày nào cũng đẻ thêm lãi con, Mùi chẳng lo ăn lo mặc, cứ thế tận hưởng đời sống vinh hoa phú quý, an nhàn tiện nghi.

Chưa hết, chẳng ai sung sướng bằng Mùi khi con giáp này tiếp tục được nhắc tên trong sổ vàng của Thần Tài, tiền của từ đâu cứ chảy ào ào vào nhà nhiều hơn cả trúng số. Tuy giàu có nhưng bản tính vốn tiết kiệm, biết chú tâm làm ăn nên Mùi sẽ tích lũy cho mình cơ ngơi khổng lồ chỉ trong vài năm tới.

Tử vi 6 ngày tới (8/3 - 13/3), cuộc sống của 3 tuổi này càng ngày càng vượng phát, giàu sang phú quý, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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