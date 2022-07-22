Tử vi 6 ngày tới (23/7 - 28/7), cát thần che chở, ban phát điều lành, 3 con giáp khai sáng tài lộc, mở rộng công danh, hanh thông vận mệnh, tiền tài, danh tiếng ôm hết trong tay

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 17:33

Tử vi 6 ngày tới (23/7 - 28/7), 3 con giáp may mắn khai sáng tài lộc, hanh thông vận mệnh, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn đón tin trong sự nghiệp, giúp bạn thăng tiến không ngừng. Cát thần này trợ lực mạnh mẽ cho người làm ăn buôn bán, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hiếm có cho con giáp này. Tiền bạc ào ào đổ về túi, tài lộc dồi dào khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh nên nhân dịp tốt này để tiến hành những kế hoạch tài chính khác của mình. 

Mộc khắc Thổ, đường tình duyên của bạn gặp nhiều may mắn. Người độc thân có thể tìm được đối tượng hợp ý, xây dựng hạnh phúc viên mãn. Người đã thành gia lập thất có được hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới làm ăn dư dả, cát lộc thăng hoa. Con giáp thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục. Tài lộc hanh thông, con giáp kiếm được một khoản không nhỏ nhờ vào những những nghề tay trái hay các dự án đầu tư trước đó của mình. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu bạn nhé.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều khởi sắc. Con giáp và nửa kia luôn hòa hợp và bảo vệ nhau trong mọi tình huống. Cả hai sẽ đón nhận tin vui bất ngờ vào thời gian này.

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Người tuổi Tuất trong 6 ngày tới làm ăn dư dả, cát lộc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc hưng thịnh. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều gần như hiển nhiên sẽ đến. Tài lộc của con giáp từ đây cũng trở nên thuận lợi. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì con giáp nên nhanh chóng nhận lời sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. 

Gia đạo êm ấm, con giáp và các thành viên trong gia đình hòa hợp với nhau. Mọi người sẽ che chở cho con giáp trước mọi khó khăn, gian khổ.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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