Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 23/7/2020, nhà tiên tri mù phán truyền, 3 con giáp vận xui đeo bám, tài lộc tiêu tan, gặp nhiều tai ương, liên tục vướng thị phi, tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 16:28

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 23/7/2020, 3 con giáp xui xẻo tiền bạc tiên hao, sự nghiệp lao dốc, có tiểu nhân bán theo ám hại.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy vận trình ua ám, gặp nhiều trắc trở. Công việc của con giáp trong  thời gian này diễn ra tương đối vất vả. Lịch trình bận rộn khiến con giáp không có thời gian nghỉ ngơi, tình thần tụt dốc trầm trọng. Bên cạnh đó, con giáp cũng gặp nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến tài lộc. Con giáp cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm tốt đa nếu không muốn rơi vào túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm mâu thuẫn đỉnh điểm. Con giáp xui xẻo không thể kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực, đâm ra dễ có lời qua tiếng lại với các thành viên trong gia đình. 

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Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy vận trình ua ám, gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống. Với cá tính cầu toàn, con giáp thường ôm đồm quá nhiều việc một lúc nên tiến độ công việc thường bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tập thể. Con giáp cần đặt sự tin tưởng và đồng nghiệp của mình và học cách làm việc nhóm. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý cách cư xử để tránh vướng vào những thị phi, tranh chấp không mong muốn.

Chuyện tình cảm của Dần có dấu hiệu rạn nứt. Bản mệnh  và nửa kia thường xuyên tranh cãi và luôn giữ cái tôi của mình. Đôi bên cần lắng nghe và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

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Người tuổi Dần trong thứ Bảy vướng nhiều thị phi, tài lộc đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy vận trình không thuận, cát lộc xa dần. Con giáp sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong công việc. Bạn đã sai và đánh mất thứ muốn giữ cho mình, thất bại này sẽ là bài học quý giá để bạn thức tỉnh khỏi giấc mơ viển vông và quay về với thực tại.

Chuyện tình cảm đang lâm nguy, sự xuất hiện của người thứ ba gây ra một trận tranh cải lớn giữa bản mệnh và người ấy. Cặp đôi cần bình tĩnh và tìm hiểu rõ ràng sự việc, tránh để tiêu nhân thừa cơ phá hoại.

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Người tuổi Tuất trong thứ Bảy vận trình không thuận, cát lộc xa dần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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