Tử vi 5 ngày tới (26/7 - 30/7), phúc khí tràn ngập, vận may đầy nhà, 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền của dồi dào, ăn nên làm ra, đón nhận nhiều điều tốt lành không ngờ đến

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 17:33

Tử vi 5 ngày tới (26/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, ăn nên làm ra, đón nhận nhiều công danh, tài lộc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp  khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý. Cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ khó khăn nào, con giáp cũng sẽ có người hết lòng giúp đỡ. Tài lộc vượng sắc, Cát Thân che chở đem tới cho bản mệnh những cơ may nhất định liên quan tới đường tài vận.

Vận trình tình cảm tươi sắc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giận hờn cãi vã là sự chủ động gắn kết tình cảm của những người trong cuộc. Đáng khen nhất có lẽ là cả hai đều có lòng bao dung rộng lớn, không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, làm ăn thuận lợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 5 ngày tới cát khí tăng cao, làm ăn dư dả. Con giáp này nhiệt tình, hăng hái dẫn đầu trong mọi công việc được giao. Mọi sự cố gắng đều sẽ mang lại thành quả xứng đáng, con giáp có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công nhất định. Vận tài chính của con giáp thăng tiến rực rỡ. Thu nhập ổn định, bản mệnh thoải mái chi tiêu không lo suy nghĩ.

Những điều tốt đẹp sẽ đến với chuyện tình duyên của con giáp. Tuy nhiên hãy nhớ chuyện riêng tư nên giữ cho mình, việc khoe khoang tình cảm đôi lứa có khi lại là con dao hai lưỡi.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong 5 ngày tới cát khí tăng cao, làm ăn dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình rực rỡ. Con giáp may mắn này đón nhận tin vui trong tài chính. Chuyện tiền bạc đang được cải thiện, bản mệnh bên cạnh công việc chính còn làm thêm nhiều nghề tay trái nên nên không cần lo nghĩ chuyện chi tiêu. Những ai đang kinh doanh tự do lúc này cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn thu nhập tăng tiến.

Vận trình tình cảm tươi sắc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giận hờn cãi vã là sự chủ động gắn kết tình cảm của những người trong cuộc.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chì mang tính tham khảo.

Tử vi 17 ngày tới, cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả, 3 con giáp nhận mọi vận may, tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tử vi 17 ngày tới, cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả, 3 con giáp nhận mọi vận may, tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tử vi 17 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáy may mắn con giáp tử vi 5 ngày tới tử vi ngày mới tử vi ngày nay 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục