Tử vi 17 ngày tới, cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả, 3 con giáp nhận mọi vận may, tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 15:57

Tử vi 17 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa, tiền tài dư dả, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 17 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp phát đạt nhanh chóng. Cát thần nâng đỡ giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình hết mức. Con giáp này có trách nhiệm với công việc, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên nhiều vị trí cao hơn.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi ngập tràn hạnh phúc bên nửa kia. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận nhân duyên trời định.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất trong 17 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 17 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp diễn ra vô cùng thuận lợi. Với sự trợ lực của Chính Quan nên nếu con giáp đang có ý muốn chuyển đổi công việc, mở rộng quy mô làm ăn thì có thể tiến hành ngay trong thời điểm này bởi bạn sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Vận trình tình cảm có tín hiệu tích cực. Dự báo trong ngày này, con giáp có nhiều khả năng tìm được một người đồng điệu về cảm xúc cho tới lý tưởng sống. Có thể nói nỗ lực tìm kiếm tình yêu lâu nay của con giáp này đã sớm thành hiện thực.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 17 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 17 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Nếu là người kinh doanh, con giáp có cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng lớn, và thu về nguồn lợi nhuận to lớn. Với người làm công ăn lương, bản mệnh có cơ hội thăng tiến, lương thưởng, tiền tài tăng lên không ngớt.

Vận trình tình cảm có tín hiệu tích cực. Con giáp may mắn có nhiều khả năng tìm được một người đồng điệu về cảm xúc cho tới lý tưởng sống. Có thể nói nỗ lực tìm kiếm tình yêu lâu nay của con giáp này đã sớm thành hiện thực.

con giap may man 3
Người tuổi Tỵ trong 17 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 16h ngày mai (26/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp đón nhận vận may, khai sáng tài lộc, sự nghiệp hanh thông, sống trong giàu sang, nhung gấm

Đúng 16h ngày mai (26/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp đón nhận vận may, khai sáng tài lộc, sự nghiệp hanh thông, sống trong giàu sang, nhung gấm

Đúng 16h ngày mai (26/7), 3 con giáp may mắn đón nhận vận may, sự nghiệp hanh thông, muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 17 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc