Tử vi 5 ngày đầu tháng 11: 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc nhận tài, ra cửa là tiền bay vào túi, vận may chiếu sáng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 01:00

Trong thời gian này, 3 con giáp sau nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ trở thành những con giáp may mắn gặt hái thành công không ai bằng.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão là cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách đón lộc trong những ngày này. Xét dưới góc độ tử vi khoa học, cục diện Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Mão giúp vận trình ngày mới đã tốt lại càng thêm rực rỡ. Không những chuyện tình cảm suôn sẻ mà tiền bạc cũng hanh thông bất ngờ.

Tử vi 5 ngày đầu tháng 11: 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc nhận tài, ra cửa là tiền bay vào túi, vận may chiếu sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Thậm chí, có người bỗng dưng mang món nợ tưởng chừng như đã bị lãng quên trước đó trả lại. Cảm giác như niềm vui được nhân gấp ba bốn lần. Tuy nhiên, những chú Mèo vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên vung tiền bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu cần dùng tới.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Mùi đều không được sinh ra trong gia đình đầy đủ nhưng họ có đủ bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình.

Tử vi 5 ngày đầu tháng 11: 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc nhận tài, ra cửa là tiền bay vào túi, vận may chiếu sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này, tuổi Tý được dự đoán là con giáp may mắn nhất nhờ vận khí hanh thông. Từ đó mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Dù khối lượng công việc vô cùng khổng lồ nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu. Lúc này , cuộc sống tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Trong thời điểm này, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Tử vi 5 ngày đầu tháng 11: 3 con giáp được dịp ‘lột xác’, thay thời đổi vận, bất ngờ đón lộc nhận tài, ra cửa là tiền bay vào túi, vận may chiếu sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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