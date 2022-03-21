Tử vi 5 ngày cuối tháng 3 (27/3 - 31/3), Thần Tiên quý mến, tài lộc quấn thân, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, phúc khí dồi dào, nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 00:37

Tử vi 5 ngày cuối tháng 3 (27/3 - 31/3), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày cuối cùng của tháng 3 vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Thần May Mắn đem lại cơ hội thăng tiến đến với con giáp. Vì vậy, bản mệnh hãy cố gắng hết sức để có được những thành công vượt ngoài mong đợi. Dù thuộc lĩnh vực nào, con giáp cũng sẽ nhanh chóng phất lên giàu có. 

Chuyện tình cảm của Mùi có nhiều tín hiệu đáng mừng. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày cuối cùng của tháng 3 vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới sẽ tìm ra được hướng đi chính xác cho công việc của mình. Ban đầu sẽ gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua trở ngại này, con giáp có thể thuận lợi chạm đến đỉnh cao danh vọng. Tiền bạc là vấn đề mà Tỵ trong thời gian này không cần phải quá bận tâm. Con giáp có thu nhập ổn định nên chi tiêu thoải mái không cần nhìn giá.

Trong tình cảm, nếu còn độc thân, con giáp may mắn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới nhờ tài năng của mình. Còn với người đã lập gia đình, bạn có một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu.

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Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới sẽ tìm ra được hướng đi chính xác cho công việc của mình- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển với nhiều tin hỷ trong 5 ngày tới.Tam Hội ghé thăm cũng là lúc quý nhân xuất hiện giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình. Cuộc sống của con giáp từ đây đã sang trang mới, sống cuộc sống giàu sang, nhung lụa.

Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra yên bình. Cả hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện. Cả hai được dự đoán là sẽ có một kết thúc đẹp trong tương lai gần.

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- Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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