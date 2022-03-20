Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/3/2022, tiểu nhân bám đuôi, vận đem khỏa lấp, 3 con giáp liên tiếp đón nhận điềm xui, sự nghiệp tiêu tan, tán gia bại sản, khó lòng vượt qua kiếp nạn

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình lâm nguy, tài lộc đi xuống, làm gì cũng thua lỗ, thất bại.
- Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão Cát Tinh soi sáng, nhận lộc trời ban, Mùi tài lộc lao dốc, cẩn thận lời ăn tiếng nói
- Tử vi tuần cuối cùng của tháng 3, được quý nhân khai sáng vận mệnh, 3 con giáp sự nghiệp phát triển, tài lộc xum xuê, tiền vàng lẫn danh vọng đều cùng lúc nắm giữ
Tuổi Sửu
Trong thứ Hai, người tuổi Sửu trong thứ Hai phải đối diện với nhiều xui xẻo trong vận mệnh. Những người vốn rất thân thiết với con giáp đột nhiên trở mặt với nhau. Những cuộc cãi vã là điều không tránh khỏi.
Thành công trước đó của bạn khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách phá đám hoặc làm cho bạn vướng vào nhiều tai tiếng không đáng có. Vì vậy, trước khi tin vào một việc gì đó, bạn cần tìm hiểu rõ ngọn ngành, tránh để mình rơi vào tròng.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình ảm đạm. Con giáp sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cách duy nhất để con giáp vượt qua khó khăn là giữ vững tinh thần và tích cực làm việc, chớ nên phụ thuộc, đùn đẩy cho người khác.
Bên cạnh đó, sức khỏe của con giáp cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Bản mệnh nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khó khăn là điều ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà làm hại thân mình.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi trong thứ Hai có thể vướng vào nhiều thị phi với người xung quanh. Những nhật xét có phần thái quá của bạn làm mất lòng nhiều người, đồng nghiệp, bạn bè tránh xa. Bản mệnh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình nếu không muốn thị phi kéo đến.
Bên cạnh đó, đường tài lộc của con giáp cũng bị ảnh hưởng không ít. Con giáp xui xẻo này dễ bị kẻ xấu hãm hại, tIêu tan hết tâm sức trước đó.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.