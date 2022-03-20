Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/3/2022, tiểu nhân bám đuôi, vận đem khỏa lấp, 3 con giáp liên tiếp đón nhận điềm xui, sự nghiệp tiêu tan, tán gia bại sản, khó lòng vượt qua kiếp nạn

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 18:58

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/3/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình lâm nguy, tài lộc đi xuống, làm gì cũng thua lỗ, thất bại.

Tuổi Sửu

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu trong thứ Hai phải đối diện với nhiều xui xẻo trong vận mệnh. Những người vốn rất thân thiết với con giáp đột nhiên trở mặt với nhau. Những cuộc cãi vã là điều không tránh khỏi. 

Thành công trước đó của bạn khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách phá đám hoặc làm cho bạn vướng vào nhiều tai tiếng không đáng có. Vì vậy, trước khi tin vào một việc gì đó, bạn cần tìm hiểu rõ ngọn ngành, tránh để mình rơi vào tròng.

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Trong thứ Hai, người tuổi Sửu trong thứ Hai phải đối diện với nhiều xui xẻo trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình ảm đạm. Con giáp sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cách duy nhất để con giáp vượt qua khó khăn là giữ vững tinh thần và tích cực làm việc, chớ nên phụ thuộc, đùn đẩy cho người khác.

Bên cạnh đó, sức khỏe của con giáp cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Bản mệnh nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khó khăn là điều ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà làm hại thân mình.

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Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai có thể vướng vào nhiều thị phi với người xung quanh. Những nhật xét có phần thái quá của bạn làm mất lòng nhiều người, đồng nghiệp, bạn bè tránh xa. Bản mệnh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình nếu không muốn thị phi kéo đến. 

Bên cạnh đó, đường tài lộc của con giáp cũng bị ảnh hưởng không ít. Con giáp xui xẻo này dễ bị kẻ xấu hãm hại, tIêu tan hết tâm sức trước đó. 

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Người tuổi Mùi trong thứ Hai có thể vướng vào nhiều thị phi với người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 21/3/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, vận trình rực rỡ, công danh sự nghiệp phất lên nhiều nhiều gặp gió.

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