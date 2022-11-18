Tử vi 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Lộc trời như thác đổ, 3 con giáp may mắn vận trình rực sáng, tài lộc rực rỡ, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 16:05

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn sắp tới trúng số tiền tỷ, tài lộc hanh thông trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống. Họ còn là con giáp thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. 

Trong công việc, tuổi Hợi thường có trách nhiệm, nói được, làm được, các công việc họ được giao luôn hoàn thành đúng thời hạn. Dù không phải là người quá thông minh nhưng căn bản Hợi luôn làm tốt những gì cấp trên yêu cầu. 

Tử vi 5 ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch, con đường tài vận của Hợi tăng lên nhanh chóng. Trong công việc, người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Tiền về ngày một nhiều giúp Hợi nhanh chóng sở hữu cuộc sống giàu sang. 

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Sắp tới bạn được trao các dự án quan trọng, chỉ cần làm tối cấp trên nhất định đề xuất bạn lên ban lãnh đạo cho vị trí mới hoặc mức lương cao hơn. 

con giap 1
Trong công việc, người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo sách tướng số - tử vi cho biết người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người sống có nguyên tác và biết điều nên được mọi người yêu quý rất nhiều. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết tháng 10 âm lịch. Con đường tương lai của con giáp ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Người làm kinh doanh phất lên trông thấy, hợp đồng giải quyết nhanh chóng, dự án phát triển thuận lợi giúp Dần thu về mức lương khủng. 

Vì vậy, trong 5 ngày nữa bản mệnh sở hữu cuộc sống giàu sang, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. 

con giap 2
Con đường tương lai của con giáp ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là mẫu con giáp không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì,tuổi Dậu cũng luôn tỏ ra bình tính và đưa ra phương án tốt nhất cho bản thân để vượt qua khó khăn. 

Tuổi Dậu không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Trong công việc, con giáp này cần sự tin tưởng từ mọi người xung quanh, nhờ đó họ có thể hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. 

Tử vi dự đoán trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch,  tài lộc của con giáp tuổi Dậu tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa.

con giap 3
Trong công việc, con giáp này cần sự tin tưởng từ mọi người xung quanh, nhờ đó họ có thể hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 100 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán trúng phóc 3 con giáp 'vét sạch' túi Thần Tài, tài lộc thăng tiến, phất lên vù vù

Tử vi 100 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán trúng phóc 3 con giáp 'vét sạch' túi Thần Tài, tài lộc thăng tiến, phất lên vù vù

Tử vi 100 ngày tới có đến 3 con giáp tài vận rực sáng, trúng số dễ như chơi, tài lộc thăng tiến, cuộc sống thành công xuất sắc như bạn mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 5 ngày tới tử vi tháng 10 âm lịch 3 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang