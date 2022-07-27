Tử vi 4 ngày tới (28/7 - 31/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp có mệnh giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tha hồ hưởng phước, từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 10:47

Tử vi 4 ngày tới (28/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, sự nghiệp lên hương, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới cát khí đầy nhà, vận trình suôn sẻ. Con giáp gặp nhiều may mắn, suôn sẻ trên đường công danh. Đặc biệt, có quý nhân chỉ đường, bản mệnh đạt được nhiều thành công vang dội. Con giáp có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thoải mái phát huy năng lực cá nhân của mình, chuẩn bị cho sự thăng quan tiến chức. 

Ngược lại, vận trình tình cảm có nhiều hứa hẹn nhờ được cát tinh che chở. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đón chờ hạnh phúc hơn hẳn so với nam mệnh. Hứa hẹn người gặp gỡ trong tuần này sẽ mang lại cho tuổi Tý niềm hạnh phúc vô bờ bến.

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Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới cát khí đầy nhà, vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới cát khí hanh thông, công danh thăng tiến. Trong công việc, con giáp biết rõ hơn những điều mình muốn đạt được và phấn đấu hết mình cho nó. Tài vận của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều bước tiến tích cực. Thu nhập ổn định, con giáp tha hồ chi tiêu, không lo thiếu thốn. Thế nhưng, bạn cũng nên tiết kiệm một khoản vốn để dành cho những dự án sau này.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến mới. Bản mệnh độc thân tìm được người hợp ý, những ai đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, tận hưởng hạnh phúc, bình an.

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Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới cát khí hanh thông, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới thuận lợi phát tài, khai thông vận mệnh. Nếu là người kinh doanh, con giáp làm ăn khá thuận lợi nên tiền bạc liên tục theo nhau đổ về nhà. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, con giáp được cấp trên giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng quan tiến chức.

Sức khỏe của con giáp may mắn này hoàn toàn bình ổn, ngũ hành tương sinh càng vượng cho thể lực. Bạn hoàn toàn có thể tham gia được những hoạt động mạnh, các môn thể thao đối kháng, vừa rèn luyện thân thể mà còn tăng thêm sức chiến đấu cho mình.

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Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới thuận lợi phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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