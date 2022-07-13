Tử vi 4 ngày tới (14/7 - 17/7), cát lộc hanh thông, vận trình rực rỡ, 3 con giáp phất lên phát tài, khai thông sự nghiệp, may mắn liên miên, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 22:47

Tử vi 4 ngày tới (14/7 - 17/7), 3 con giáp may mắn khai thông sự nghiệp, tiền của dồi dào, muốn gì được nấy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, doanh thu từ công việc làm ăn của con giáp lần lượt đổ về. Bạn có cơ hội khẳng định bản thân với tài năng sẵn có của mình, mở ra con đường thăng quan tiến chức sắp tới. Nhìn chung, con giáp trong thời gian tới có thể thỏa sức tung hoành, muốn gì được nấy.

Về tình cảm, người có gia đình vợ chồng ổn định. Người chưa kết hôn nên giữ khoảng cách với những người khiến mình cảm thấy không vui, đừng ép bản thân làm điều không muốn. 

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Người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát tinh soi chiếu. Con giáp được Tam hợp quý nhân trợ vận nên vận trình khá lý tưởng, tình duyên như ý mà tài lộc cũng không đến nỗi nào. Con giáp này có thể nhận được nhiều lời mời gọi từ phía những người khác phái. Có nhiều đối tượng cho bạn lựa chọn, hãy bình tĩnh và lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình để không mắc sai lầm.

Mối quan hệ trong gia đình càng thêm gắn kết. Con giáp tìm thấy sự sẻ chia, an ủi từ những người thân yêu giúp gánh nặng trong công việc bỗng nhẹ tênh. 

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Dần trong 4 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Con giáp may mắn này nhận được một số cơ hội làm ăn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường sự nghiệp, bản mệnh đừng bó hẹp bản thân trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra. Hãy thử nhìn nhận những vấn đề cũ trên những khía cạnh mới xem sao.

Con giáp đang đón nhận những dấu hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, nếu còn độc thân, Con giáp có thể sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình

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Người tuổi Dần trong 4 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết  chỉ mang tính tham khảo.

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