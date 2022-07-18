Tử vi 4 ngày đầu tuần (19/7 - 22/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp được trời ban lộc, sự nghiệp thuận lợi, tiền của dồi dào, vận trình khai thông, sáng sủa

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 11:39

Tử vi 4 ngày đầu tuần (19/7 - 22/7), 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, vận trình khai thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Con giáp sẽ nhận được tin vui từ cấp trên, các dự án mà bạn ấp ủ bấy lâu nay sẽ có kết quả tốt. Đây cũng là thời gian thích hợp cho con giáp này phát triển các mối quan hệ xã giao cho mình. Tử vi có nói, chỉ cần con giáp năng ra ngoài gặp gỡ nhiều người thì tương lai sẽ nhận được sự nâng đỡ vững chắc. 

Về chuyện tình cảm, con giáp tin tưởng vào đối phương và không nên ghen tuông mù quáng vì nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Người độc thân tìm được nhân duyên của đời mình.

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Những người tuổi Tỵ trong 4 ngày tới gặp nhiều may mắn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Sau một khoảng thời gian cố gắng làm ăn thì những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi giúp con giáp ngày càng phát triển sự nghiệp. Tài vận của Thân được dịp thăng tiến không ngừng, bản tích lũy được một số vốn cần thiết cho những dự định sắp tới. 

Chuyện tình cảm của con giáp ngày càng phát triển. Giữa bạn và người ấy ít xảy ra cải vả và dần tìm được tiếng nói chung. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. 

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Người tuổi Thân trong 4 ngày đầu tuần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 4 ngày đầu tuần vận trình thuận lợi. Vận tài lộc hanh thông, con giáp có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho chính mình. Nhiệm vụ và trách nhiệm của bản mệnh nhiều hơn chứng tỏ địa vị trong sự nghiệp đã cao hơn trước. Tuy có vất vả nhưng thành quả nhận lại là xứng đáng.

Nhân duyên không có gì đáng ngại. Con giáp may mắn này vui vẻ, hoạt ngôn nên được nhiều người chú ý, hãy tận dụng cơ hội này để gặp được nhân duyên trời định.

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Người tuổi Thìn trong 4 ngày đầu tuần vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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