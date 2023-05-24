Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 08:08

Trong 4 ngày cuối tuần, những con giáp này phúc khí tràn đầy, sự nghiệp của họ có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, đôn hậu, thật thà. Khi thấy ai gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tử vi cho hay, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió nhờ nỗ lực hết bản thân.

Người làm kinh doanh đón thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn mới. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Sửu không được tốt lắm. Bạn chớ nên ăn quá no, thường xuyên tập thể dục buổi sáng để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần, vận thế của tuổi Thân có sự khởi sắc rõ rệt. Bản thân con giáp này có thể nhận thấy rõ điều đó. Người làm công ăn lương sẽ có công việc thuận lợi, được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ có thêm khách hàng, đối tác làm ăn uy tín.

Tài vận vượng phát, công việc thuận lợi giúp con giáp này có tâm lý thoải mái, tinh thần phấn chấn. Không những thế, con giáp này còn có chuyện tình cảm tốt đẹp, duyên đôi lứa thêm mặn nồng. Một số người có thể bị cảm mạo, nhức đầu, mỏi mắt, thay vì làm việc quá vất vả, họ nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tuy bề ngoài mạnh mẽ, nóng nảy nhưng tính họ lại rất thương người và giàu lòng trắc ẩn. Trong công việc, họ giàu nhiệt huyết và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này giàu chí tiến thủ, không vì khó khăn, trở ngại mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Dần có tài vận vượng phát, phúc lộc tràn trề. Con giáp này nhận được cơ hội tốt để vươn tới thành công. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên tài khí tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm tốt để con giáp tuổi Sửu bắt đầu khởi nghiệp, tách ra kinh doanh riêng.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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