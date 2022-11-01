Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 02-04/11/2022): 3 con giáp chuyển mình khởi sắc, phát tài phát lộc, sự nghiệp như cá gặp nước

Người tuổi Thìn có vận khí bắt đầu tăng cao từ ngày 02-04/11/2022. Dự tính thời gian tới, người tuổi Thìn sẽ thay đổi được cục diện sự nghiệp mà lâu năm rồi họ luôn giẫm chân tại chỗ, khó thăng tiến.

Ngoài ra, đối với một số người tuổi Thìn, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp nhưng sau khi cố gắng vượt qua khó khăn, họ sẽ gặt hái may mắn, năng lực có sự đột phá. Họ sẽ nắm bắt được cơ hội thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Họ cũng tạm biệt những năm tháng tiền tài "bí rì rì". Đây là thời điểm tài lộc của con giáp tuổi Thìn hanh thông, dễ làm giàu chỉ trong một đêm, nhận được cả "rổ" hạnh phúc, may mắn.

Thời gian tới, họ sẽ làm đầy ngân khố, kiếm tiền dễ dàng, không chỉ thế còn có cơ may trúng thưởng những món tiền may mắn, bất ngờ.

Người tuổi Thìn có vận khí bắt đầu tăng cao từ ngày 02-04/11/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu có tầm nhìn độc đáo và tính cách nhạy bén. Họ có năng lực kinh doanh bẩm sinh, có ý tưởng tuyệt vời, sáng tạo trong công việc. Nhờ đó, họ nhất định đạt được thành tựu to lớn.

Vận khí của họ từ ngày 02-04/11/2022 tăng vọt, tài lộc liên tục ập đến, mọi việc suôn sẻ, thu nhập tăng gấp đôi. Hơn nữa, con giáp tuổi Dậu còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, giúp sự nghiệp có bước đột phá mới.

Thời gian tới, họ dễ gặt hái thành công, tài lộc rủng rỉnh, có thể tận hưởng vô số niềm vui.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ ấm áp như nước. Họ tin vào tình bạn giản dị nhưng bền chặt và không thích những người quá nhiệt tình. Con giáp tuổi Tỵ thường vạch ranh giới rõ ràng với bạn bè và không thích ai vượt qua ranh giới nếu chưa được phép.

Trong công việc, người tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, ngay cả khi không nhận được sự đồng tình của người khác, họ vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình và không bao giờ bỏ cuộc.

Từ ngày 02-04/11/2022, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tỵ tăng vọt, làm gì cũng được đền đáp xứng đáng. Bằng chính sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Tỵ cũng nhận được sự đánh giá cao của mọi người, đặc biệt là được quý nhân ghi nhận.

Từ đó họ có thêm cơ hội thành công, tích lũy tài sản ngày một sung túc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.