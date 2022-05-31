Tử vi 3 ngày tới: Những ngày đầu tháng 6 với nhiều hỷ sự, có quý nhân nâng đỡ những con giáp này như 'cá gặp nước', làm việc gì cũng hanh thông, công danh xán lạn, tình duyên khởi sắc

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tuổi Mùi tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Con giáp này luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho bản mệnh được cấp trên đánh giá rất cao.

Về đường tình duyên tháng này khá vượng sắc, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Tuổi Mùi gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chú đáo.

Nguồn thu nhập của con giáp này khá dồi dào. Người tuổi Mùi làm việc tốt nên dễ có cơ hội được tăng lương thăng chức. Những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được.

Về đường tình duyên tháng này khá vượng sắc, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp nói rằng tuổi Hợi sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ của quý nhân. Nhờ thế bản mệnh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Con giáp này quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để rủng rỉnh chi tiêu. Bản mệnh tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Vận trình tài lộc ổn định, người tuổi Hợi có thể thoải mái làm việc mình muốn. Tuy nhiên chớ nên vì thói sĩ diện mà hoang phí nhé.

Phương diện tình cảm hài hòa, bản mệnh và người ấy ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù thời gian bên nhau không quá nhiều. Tình yêu đôi lứa trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn sớm ổn định cuộc sống. Các cặp vợ chồng thấu hiểu nhau nhiều hơn, đôi bên cùng cố gắng, nỗ lực và luôn hướng về nhau. Còn người độc thân đi đâu cũng có vệ tinh xung quanh, được nhiều đối tượng để mắt tới.

Con giáp này quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để rủng rỉnh chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bói tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Mão khá tự tin vào những việc mình đang làm. Con giáp này chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở, khiến cho cấp trên khá tin tưởng. Bản mệnh biết lượng sức mình, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mong muốn.

3 ngày đầu tháng có quý nhân ở bên nâng đỡ vận trình, không đến mức tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nhưng chắc chắn cũng không quá khó khăn về tiền bạc. Nữ mệnh lớn tuổi trong nhà chỉ đường dẫn lối giúp con giáp này biết cách phát huy hết năng lực của bản thân mà tăng thêm thu nhập cho mình.

Chuyện tình cảm thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc, con giáp này có thể đón tin vui về chuyện con cái. Người độc thân có cơ hội làm quen, mở rộng quan hệ với tài khéo ăn nói của mình, bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn nửa kia theo tiêu chuẩn của riêng mình.

Chuyện tình cảm thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc, con giáp này có thể đón tin vui về chuyện con cái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.