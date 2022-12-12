Tử vi 3 ngày đầu tuần (12/12 - 14/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 con giáp này đại phát, tài lộc đạt đỉnh, của cải tăng cao, làm việc gì cũng thuận lợi, 'đổi đời' chỉ trong 3 ngày

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 03:40

3 con giáp cuộc sống phát tài, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi, quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Thân vốn là người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Thân còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

Trong 3 ngày đầu tuần, khi vận may kéo đến, hưởng ân điển của Bồ Tát, hoạnh tài hưng phát liên tục, hỉ sự ngập tràn, người tuổi Thân có thể nhanh chóng xóa bỏ vận xui đeo bám. Điều này không chỉ giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này ngày càng tốt lên mà còn sẽ thăng tiến, thăng hoa, dồi dào không ai bằng. 

Tuổi Thân sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (12/12 - 14/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 con giáp này đại phát, tài lộc đạt đỉnh, của cải tăng cao, làm việc gì cũng thuận lợi, 'đổi đời' chỉ trong 3 ngày - Ảnh 1
Tuổi Thân sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Dậu là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Tử vi 3 ngày đầu tuần cho biết, tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn. Ngoài ra, tuổi Dậu có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp Dậu hóa giải nguy nan khi cần thiết.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (12/12 - 14/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 con giáp này đại phát, tài lộc đạt đỉnh, của cải tăng cao, làm việc gì cũng thuận lợi, 'đổi đời' chỉ trong 3 ngày - Ảnh 2
Tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào.

Khi có quý nhân dẫn dường chỉ lối, công việc của người tuổi Hợi trở nên thuận buồm xuôi gió giúp cho thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba thời gian trước. Trong thời gian này người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Hợi sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (12/12 - 14/12/2022), 'Thần Tài trái, Phật Bà phải' hộ trì 3 con giáp này đại phát, tài lộc đạt đỉnh, của cải tăng cao, làm việc gì cũng thuận lợi, 'đổi đời' chỉ trong 3 ngày - Ảnh 3
Trong thời gian này người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày mai (11/12), 'Thần linh chứng giám, Ngọc hoàng gọi tên' 3 con giáp đổi đời giàu sang, trúng số độc đắc, tiền của đề huề, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Bắt đầu từ ngày mai (11/12), 'Thần linh chứng giám, Ngọc hoàng gọi tên' 3 con giáp đổi đời giàu sang, trúng số độc đắc, tiền của đề huề, giàu sang bậc nhất thiên hạ

3 con giáp được phúc khí vây quanh, giàu sang ngút trời, tiền bạc không thiếu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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