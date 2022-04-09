Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/4 - 13/4), cơ may phát tài gõ cửa 3 con giáp, Trời Phật hết lòng nâng đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, kiếm tiền đầy tay

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:35

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn nhanh chóng trở thành đại gia, tiền xài dư dả.

Tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

Nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Thân cũngđừng dại từ chối. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/4 - 13/4), cơ may phát tài gõ cửa 3 con giáp, Trời Phật hết lòng nâng đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, kiếm tiền đầy tay - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua trắc trở đủ đường mới thu được trái ngọt cho mình.


Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Trong 3 ngày đầu tuần mới, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thế mà thăng hoa rực rỡ. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/4 - 13/4), cơ may phát tài gõ cửa 3 con giáp, Trời Phật hết lòng nâng đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, kiếm tiền đầy tay - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần mới, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh nên Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/4 - 13/4), cơ may phát tài gõ cửa 3 con giáp, Trời Phật hết lòng nâng đỡ nên làm gì cũng xuôi thuận, kiếm tiền đầy tay - Ảnh 3
 Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 9/4 đến 19/4, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận

Từ ngày 9/4 đến 19/4, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận

Những con giáp may mắn dưới đây có vận may lớn, được quý nhân giúp đỡ tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

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