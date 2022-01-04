Tử vi 3 ngày đầu tháng 4/2022 (1/4- 3/4) - top con giáp NGHÊNH ĐÓN THẦN TÀI cuối tháng hốt bạc, hốt vàng, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 12:43

Bước sang tháng 4, top con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, không những có thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ không ngừng.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tháng 4/2022 được Tam Hợp nâng đỡ nên học hành và công việc đẹp như mơ. Các mối quan hệ làm ăn bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Người làm công chức thì nhàn nhã, được nghỉ ngơi. Dù công việc có bận rộn đến mấy cũng là chuyện nhỏ đối với bạn. 

 

Tuy nhiên mặt tình cảm trái ngược hoàn toàn, Thiên Quan lâm vận nên dễ bị kẻ khác tranh giành trong tình yêu, dễ bị nói xấu. Tử vi cho thấy có một vài hiểu lầm đáng tiếc xảy ra khiến bạn bị tổn thương trong ngày hôm nay. 

 

Tiền bạc có dấu hiệu đi lên nhờ Thổ sinh Kim. Bạn chịu khó và kiên nhẫn nên có thể nhận thêm được một vài món hời từ việc làm thêm. Những người kinh doanh buôn bán cũng thu được một nguồn lãi nhỏ.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 4/2022 (1/4- 3/4) - top con giáp NGHÊNH ĐÓN THẦN TÀI cuối tháng hốt bạc, hốt vàng, giàu ú ụ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bước sang tháng 4, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, tháng 4 tới tuổi Dậu đặc biệt vượng đường sự nghiệp bởi nhận được sự quan tâm của cấp trên. Sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên ghi nhận.

Thời gian này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong công việc, biết đâu, đó sẽ là cơ hội ghi điểm, giúp bạn trên con đường thăng tiến sau này. 

Con giáp này sẽ có một tháng túi tiền rủng rỉnh, tiêu không phải nghĩ. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có những khoản thu ngoài bất ngờ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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