Người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm. Tử vi dự báo 3 ngày cuối tuần này (6/1 – 8/1), con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính trong tháng này của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời.

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (6/1 – 8/1), con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng. Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn tích cực trong mọi tình huống. Họ luôn có trách nhiệm cao trong công việc. Không những vậy, họ còn sẵn sàng giúp đỡ người khác cùng hoàn thiện tốt hơn. Và nhờ sức mạnh đoàn kết, con giáp này dễ thành công trong công việc. Dù vậy, vài tháng gần đây, tài chính của người tuổi Mão không mấy sáng sủa. Tử vi 3 ngày cuối tuần này (6/1 – 8/1), người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân từ phương xa giúp họ trong sự nghiệp. Nhờ vậy, tài chính của con giáp này vô cùng khởi sắc, số dư trong ngân hàng không ngừng tăng mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm