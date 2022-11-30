Tử vi 3 ngày cuối tuần (2 - 4/12/2022): Trời ban 3 con giáp lộc phú quý, sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 13:14

Tử vi cho biết, 3 ngày cuối tuần này, những con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Tuất nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân.

Con giáp này hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhìn chung cuối tuần này, người tuổi Tuất sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2 - 4/12/2022): Trời ban 3 con giáp lộc phú quý, sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào, sung túc ấm no - Ảnh 1
Người tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ công thành danh toại, mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi cho biết 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của Thân nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông. Con giáp tiền nhiều vô kể, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2 - 4/12/2022): Trời ban 3 con giáp lộc phú quý, sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào, sung túc ấm no - Ảnh 2
Tử vi cho biết 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thân có vận quý nhân rất vượng, con giáp này có người nâng đỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành, so với những con giáp khác, tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, nhưng con giáp này có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, và không ngừng tìm cơ hội đổi đời. Cuộc đời của tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nên càng phải phấn đấu nhiều hơn gấp bội lần.

Tử vi cho biết, cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tuần. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. Con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, Thìn sẽ biết nắm bắt và thăng hoa.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2 - 4/12/2022): Trời ban 3 con giáp lộc phú quý, sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc dồi dào, sung túc ấm no - Ảnh 3
Tử vi cho biết, cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Tử vi học có nói, 2 ngày giữa tuần này chính là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

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