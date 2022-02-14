Tử vi 3 ngày cuối tháng (26/2 - 28/2), được trời độ mệnh, 3 con giáp vận trình xán lạn, tiền vàng đầy kho, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Trong 3 ngày cuối tháng 2/2022, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, công danh thăng tiến. Bản mệnh có được cuộc sống dư dả, thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày cuối tháng 2/2022, người tuổi Tỵ phát tài phát lộc, vận trình hanh thông. Bên cạnh công việc chính, con giáp may mắn có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, rẽ hướng sang các nghề tay trái đang trở thành xu hướng. Bản mệnh kiếm được một khoản tiền không nhỏ, giải quyết được vấn đề tài chính trong một khoảng thời gian dài sau này.

Bản mệnh cũng nên tích cực mở rộng các mối quan hệ của mình. Những người Tỵ gặp gỡ trong giai đoạn này có thể trở thành quý nhân của con giáp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày cuối tháng 2/2022 nhận được vô vàn may mắn. Con giáp có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, thuận lợi thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Dần trong giai đoạn này tiền tài dư dả, có được cuộc sống tự do, thoải mái. Vận trình thăng hạng, con giáp đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm giàu.

Từng xảy ra mâu thuẫn lớn, mối quan hệ giữa Dần và đồng nghiệp, bạn bè có chút căng thẳng. Con giáp phải chịu nhiều oan ức. Tuy nhiên, giờ đây, mọi hiểu lần đều được hóa giải, con giáp như và mọi người lại hóa hợp như xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 2/2022 có hỷ sự tìm đến tận nhà. Sau quá trình nỗ lực làm việc thì con giáp đã nhận được thành quả như mong đợi. Nếu là người làm ăn sẽ thành công ký kết hợp đồng tiền tỷ, thu được lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, lương thưởng nhân lên nhiều lần.

Con giáp được khuyên là nên tích cực hàng thiện, tích đức. Khi phúc khí đủ nhiều, con giáp sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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