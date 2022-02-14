Vận may tiêu tán, xui rủi trăm bề, 3 con giáp lận đận công danh, tình duyên trắc trở, tiền tài, của cải đều không cánh mà bay trong Quý 1

Trong Quý 1, 3 con giáp xui rủi làm ăn thua lỗ, vận trình tụt dốc không phanh. Con giáp vướng vận tiểu nhân, dễ mắc sai lầm trong các quyết định then chốt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong Quý 1 nhận toàn điều xui, vận trình tụt dốc. Tuy cố gắng thế nào thì thành công cũng không mỉm cười với Sửu, con giáp bị đồng nghiệp xem thường, cấp trên coi nhẹ. Sửu nên suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện đã qua, xét xem bản thân nên tiếp tục phấn đấu chứng minh năng lực hay tìm đến một môi trường mới để khám phá tiềm năng của mình. Mọi lựa chọn trong giai đoạn này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh, sự nghiệp của bạn, Sửu nên cân nhắc thật kỹ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong Quý 1, người tuổi Mão có thể đối mặt với những tin tức xấu. Con giáp bị tiểu nhân dòm ngó, tìm cách phá hoại vì ghen tỵ với những thành tựu trước đó của bạn. Từ đây, thị phi bủa vây, bản mệnh liên tiếp gánh chịu những điều tiếng không hay, bị mọi người xa lánh, chế giễu. Lời khuyên cho Mão trong thời điểm này là nên cẩn thận trong từng đường đi nước bước.

Chuyện tình cảm của Mão cũng gặp nhiều trắc trở. Bạn và nửa kia cãi nhau liên hồi, mâu thuẫn dâng cao. Còn nếu còn độc thân, Mão vẫn chưa tìm được đối tượng như ý, trải qua cảm giác cô đơn, trống trãi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong Quý 1 tài lộc đứt đoạn, xui rủi trăm bề. Bị Hung tinh che mắt, con giáp xui xẻo đưa ra nhiều quyết định sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Tiền tài thất thoát, Thân đối mặt với nguy cơ phá sản, sự nghiệp tiêu tan. Đây là thử thách mà con giáp cần bình tĩnh để vượt qua. Sau mỗi thất bại, Thân sẽ rút được những bài học kinh nghiệm quý báo để tiến đến những thành công vang dội trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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