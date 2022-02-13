Sau Tết Nguyên Tiêu, tích đủ công đức, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, khai sáng sự nghiệp, thu về vô vàn tiền tài, của cải

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 15:28

Sau Tết Nguyên Tiêu, 3 con giáp may mắn có được sự thay đổi bất ngờ trong vận trình. Bản mệnh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sau ngày Tết Nguyên Tiên tới được vận giàu sang, làm ăn phát đạt. Công việc của con giáp đạt được kết quả khá khả quan, thuận lợi thăng quan tiến chức. Trong một số trường hợp, bản mệnh sẽ nhận được niềm vui tài lộc bất ngờ do người quen biếu tặng hay may mắn trúng số được. Tuy đây không phải một khoản tiền lớn nhưng vẫn giúp Thân dư sức sắm cho mình một món đồ giá trị hay chiêu đãi bạn bè một bữa ra trò.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều cải thiện. Thân và nửa kia cảm thông và rộng lượng cho những khó khăn của nhau.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có những thay đổi đáng kể trong vận mệnh sau Tết Nguyên Tiêu. Những quyết định của con giáp cho hiệu quả bất ngờ, mang về nguồn lợi nhuận to lớn. Nhân cơ hội này, bản mệnh nên hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, tận dụng sự trợ giúp của cấp trên để tạo bước đà thăng tiến cho sự nghiệp, mở rộng con đường thăng tiến.

Trong chuyện tình cảm, nếu con giáp may mắn này xác định được tình cảm của mình thì nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm vì sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ đáng mong đợi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau Tết Nguyên Tiêu, người tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi. Được quý nhân phù trợ nên dù  gặp sự cố bất ngờ nào thì Dậu cũng xử lý dễ dàng. Tài lộc của con giáp cũng nhờ vậy mà ngày càng phát triển. Dậu có thu nhập ổn định và ngày càng tăng dần theo thời gian. Hiện tại, tuy chưa thể trở nên giàu có nhưng con giáp vẫn có được cuộc sống dư dả, thoải mái chi tiêu.

Dậu có thể mở rộng mối quan hệ trong thời điểm này. Những người bạn mới có thể mang đến cho bạn nhiều ý tưởng độc đáo giúp ích cho sự nghiệp.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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