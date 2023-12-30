Tử vi 21 ngày tới, 3 con giáp quý nhân trợ vận, cầu gì được nấy, vận trình suôn sẻ, hồng phúc dồi dào, cung hỷ phát tài

Tử vi 21 ngày tới dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, ngay cả khi bạn chưa lên tiếng nhờ vả. Bạn bè, đồng nghiệp đều hết sức yêu mến bạn. Vì thế, con giáp này nên tranh thủ ngày cuối năm để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, song kết quả sẽ hoàn toàn xứng đáng.

Thổ sinh Kim, bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người ấy. Đây chính là điều giúp vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tương lai.

Tử vi 21 ngày tới công việc của tuổi Tuất tiến triển như ý muốn. Con giáp này là người thông minh nên biết sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc. Bản mệnh có cơ hội gặp quý nhân lớn tuổi, được chỉ dạy để nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc vào cuối năm tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, bạn vẫn đang cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của mình. Con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó để có thể yên tâm khép lại năm 2023.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 21 ngày tới tuổi Hợi được cát tinh Thiên Tài nâng đỡ nên tài lộc vô cùng khởi sắc. Quý nhân trao cho con giáp này vận may hiếm có, dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng có tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Bản mệnh có thể chiều chuộng bản thân một chút trong ngày cuối cùng của năm 2023 để động viên cho những nỗ lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm có sự thay đổi bất ngờ theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận với mọi điều có thể xảy ra. Người độc thân có thể vẫn loay hoay trên hành trình tìm kiếm một nửa yêu thương, nhưng đừng nản chí, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

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