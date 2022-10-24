Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có lộc trời ban, trúng lớn, tiền bạc tíu tít "rủ nhau" về túi, may mắn đến gần, giàu ơi là giàu

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 22:31

Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), 3 con giáp có cát vận chảy về, thần tài chiếu cố, hưởng lộc trời ban, may mắn không ai bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính cách lạc quan, thành thật, rất đáng tin cậy. Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), do được cát tinh “Hỷ Tử” soi chiếu nên con giáp này may mắn hơn người.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên mọi việc tiến triển, thuận lợi, làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc mà không vấp phải bất cứ một trở ngại nào. Đồng thời, trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ nhận được cơ hội phát đại tài.

Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có lộc trời ban, trúng lớn, tiền bạc tíu tít 'rủ nhau' về túi, may mắn đến gần, giàu ơi là giàu - Ảnh 1
Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), do được cát tinh “Hỷ Tử” soi chiếu nên con giáp này may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn.

May mắn hơn những con giáp khác, người cầm tinh con Rắn sắp có thời gian khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề.

Nhiều cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có lộc trời ban, trúng lớn, tiền bạc tíu tít 'rủ nhau' về túi, may mắn đến gần, giàu ơi là giàu - Ảnh 2
 Tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Ảnh minh họa: Internet

Phú quý đã đến với ai thì khó bề cản nổi, người tuổi Tỵ không khó để đem tài lộc về nhà, bởi họ được Thần Tài trợ lực, là một trong số ba con giáp tài lộc hanh thông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc tử vi 2 ngày tới (25/10 - 26/10), rất vượng phát. Người tuổi này có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó. Không thể phủ nhận sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Đặc biệt, người tuổi Thìn có thể được bạn bè, người quen giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Chẳng mấy khi cờ trao tận tay, Thìn đừng chần chừ mà bỏ lỡ đi cơ hội tốt như vậy.

Về phương diện tình cảm, rào cản giữa Thìn và người kia đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cả hai người. Thìn hãy trao cho người kia những tình cảm chân thật nhất.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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