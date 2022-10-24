Tử vi tuần này (24/10-30/10), 3 con giáp thăng hạng bậc nhất, quý nhân kề cạnh, làm gì cũng phát tài.

Tuổi Thân So với các con giáp nói trên, tuổi Thân là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng. Theo các chuyên gia phong thủy, tử vi tuần này (24/10-30/10) là thời điểm may mắn của họ, những vận đen đeo bám họ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Theo các chuyên gia phong thủy, tử vi tuần này (24/10-30/10) là thời điểm may mắn của họ, những vận đen đeo bám họ hoàn toàn kết thúc. Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, gần cuối năm là lúc người tuổi Thân có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết. Tuổi Sửu Tử vi tuần này (24/10-30/10), tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Con giáp này nỗ lực hết mình, nhận nhiều cơ hội đầu tư tốt. Ngoài ra, nếu đang có ý định chuyển việc, bản mệnh cũng có thể tìm được cơ hội phù hợp.

Nhờ có năng lực và kinh nghiệm, tuổi Sửu có thể thương lượng được mức lương mong muốn. Người làm ăn kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác uy tín. Con giáp này làm việc chăm chỉ không ngừng nên sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuần này (24/10-30/10), tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Tử vi tuần này (24/10-30/10), vận may của họ được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, con giáp tuổi Ngọ có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu xuất làm việc, năng lực thăng cấp. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.Con giáp tuổi Ngọ có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp. Người tuổi Ngọ khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 10 cũng là lúc con giáp tuổi Ngọ làm ăn phát tài. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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