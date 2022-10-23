Bước sang tháng 10 âm lịch, ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘gánh vàng’ mỏi lưng, trúng quả liên tiếp, may mắn đến không ngừng, thoải mái ăn chơi mà vẫn giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 21:08

Tử vi 12 con giáp bước qua tháng 10, 3 con giáp có tài vận hanh thông, đón cuộc sống giàu sang, vượng phát hơn người.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, những gì thu được lại không cao nên thành tựu không đáng kể.

Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể.

Bước sang tháng 10 âm lịch, ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘gánh vàng’ mỏi lưng, trúng quả liên tiếp, may mắn đến không ngừng, thoải mái ăn chơi mà vẫn giàu sụ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý chạm đến ngưỡng thăng hoa, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp của Tý hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp vừa mạnh mẽ, khôn khéo lại tài giỏi. Họ cũng là con giáp kiên trì, bền bỉ trong công việc. Khi đã quyết tâm theo đuổi một mục tiêu nào đó, họ sẽ làm đến cùng chứ hiếm khi nản lòng, bỏ cuộc.

Người tuổi Thìn hay giúp đỡ người khác nên lộc quý nhân cũng vượng. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân che chở, có thể chuyển bại thành thắng.

Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn được Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên công việc, sự nghiệp càng thêm vượng phát. Công việc, dự án của họ trở nên suôn sẻ hơn thời gian trước. Nhờ cố gắng hết mình, người tuổi này đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, thu nhập cũng tăng lên.

Bước sang tháng 10 âm lịch, ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘gánh vàng’ mỏi lưng, trúng quả liên tiếp, may mắn đến không ngừng, thoải mái ăn chơi mà vẫn giàu sụ - Ảnh 2
Tuổi Thìn giàu có vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng làm ăn gặp thời gặp thế. Họ tìm được đối tác tin cậy để khai trương, mở hàng. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân cũng sẽ gặp được người khác phái tính tình hiền lành, tài chính vững vàng, có thể tính chuyện hôn sự.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Ngọ thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ có con đường tài lộc khá sáng sủa.

Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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