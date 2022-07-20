Tử vi 2 ngày tới (21/7 - 22/7), Thần Đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí vô biên, tài lộc vượng phát, làm ít hưởng nhiều

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 02:35

Tử vi 2 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thay đổi vận mệnh nhanh chóng, tài lộc chạm đỉnh, làm gì cũng gặp thuận lợi, kiếm tiền cực giỏi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày tới đây người tuổi Tỵ là con giáp may mắn có nhiều cơ hội đón nhận những tin vui bất ngờ nhất trong giai đoạn sắp tới. 

Trên phương diện sự nghiệp, Tỵ làm ăn, kinh doanh có thể đạt được thành công, trong khi những người thi cử, học hành đạt được kết quả cao. Trong thời gian này, con giáp tuổi Tỵ cũng nên cố gắng học hỏi và cải thiện kỹ năng, nếu bạn muốn có được sự công nhận và thăng tiến.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa ghé thăm khiến những người tuổi Tỵ còn độc thân trở nên đa tình và dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Tuy nhiên, trước khi tiến đến một mối quan hệ chính thức, con giáp này nên tìm hiểu đối phương thật kỹ rồi hãy quyết định cũng chưa muộn, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc. 

con giap 1
Trong thời gian này, con giáp tuổi Tỵ cũng nên cố gắng học hỏi và cải thiện kỹ năng, nếu bạn muốn có được sự công nhận và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách rất cởi mở và phóng khoáng, dù đôi khi họ nóng tính, sẵn sàng phản đối lời của người có vị trí cao hơn mình. Đặc biệt, Ngọ còn là người rất thích bảo vệ lẽ phải và những gì mà bản thân cho rằng là điều đúng đắn. 

Với tính cách cao cả của mình, họ dễ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người, đồng thời khiến lãnh đạo chú ý tới họ. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ tự mình xoay chuyển vận thế của bản thân để tạo dựng thành công cho riêng mình.  

Bên cạnh đó, Ngọ cũng không hề đơn độc khi có số được quý nhân phù trợ, cho dù gặp khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời, quý nhân sẽ giúp họ khắc phục và có hướng đi chính xác hơn trong tương lai.

con giap 2
Trong thời gian tới, con giáp này sẽ tự mình xoay chuyển vận thế của bản thân để tạo dựng thành công cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, Dậu luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, có rất nhiều người rất mong muốn hợp tác lâu dài với bạn. 

Tử vi trong 2 ngày tới, sự nghiệp của Dậu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bản thân bạn biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Phương diện kinh doanh của con giáp này cũng vượng không kém sự nghiệp khi có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, bản mệnh sớm thu lời lớn, tiền bạc chật két.

con giap 3
Tử vi trong 2 ngày tới, sự nghiệp của Dậu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bản thân bạn biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 8h sáng mai (20/7/2022), Thần Tài lâm môn, quý nhân kề bên, 3 con giáp chuẩn bị tinh thành làm giàu, vàng xuất hiện trong thời gian tới, nắm bắt là thăng hoa viên mãn ngay

Đúng 8h sáng mai (20/7/2022), Thần Tài lâm môn, quý nhân kề bên, 3 con giáp chuẩn bị tinh thành làm giàu, vàng xuất hiện trong thời gian tới, nắm bắt là thăng hoa viên mãn ngay

Đúng 8h sáng mai (20/7/2022), có tới 3 con giáp được Thần Tài lâm môn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc rủng rỉnh, hưởng trọn cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến