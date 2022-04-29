Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), Thần Tài sủng ái, tài lộc hanh thông, 3 con giáp cầu được ước thấy, may mắn đầy nhà, công danh, tiền của đều song hanh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 12:10

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4 - 1/5), 3 con giáp may mắn cát lộc vây quanh, vận trình thuận lợi, tận hưởng giàu sang, sung sướng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào 2 ngày tuối tuần Thần Tài xuất hiện mang tới nhiều tin vui tài lộc. Có quý nhân hỗ trợ thêm phần linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn đọng từ lâu. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này được mọi người ủng hộ nhiệt tình và ai cũng đánh giá cao năng lực của bạn. 

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia tình cảm sâu sắc, đồng hành cùng nhau qua khó khăn. Người độc thân có tìm thấy chân ái trong thời gian này.

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Người tuổi Thân vào 2 ngày cuối tuần Thần Tài xuất hiện mang tới nhiều tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận vận may tiền bạc trong 2 ngày cuối tuần. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ có nhiều mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Trong tình yêu, hãy cố gắng biến mọi thứ thành tình huống thuận lợi hơn, trước tiên hãy tìm kiếm chính mình và sau đó là cho người khác.

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Người tuổi Mùi đón nhận vận may tiền bạc trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần diễn ra vô cùng thuận lợi. Con giáp may mắn này bắt tay thực hiện việc gì cũng đều dễ dàng, suôn sẻ. Tinh thần hăng hái và thái độ cầu thị chính là những yếu tố giúp bản mệnh có thêm sự ưu ái của cấp trên.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Con giáp độc thân tham gia các hoạt động tập thể thì cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần cân nhắc thận trọng, chớ lầm tưởng tình yêu với cảm giác thinh thích nhất thời.

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ận trình công việc của người tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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