Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), tứ hỷ gõ cửa liên hồi, lộc rải đầy nhà, tiền giăng kín lối, 3 con giáp vận trình dát vàng lan toả hào quang, cầu gì được nấy, sống trong giàu sang, đầu tuần mua nhà lầu

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 14:41

Theo tử vi học, dự đoán 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9) là lúc 3 con giáp sau một bước phất lên thành Rồng thành Phượng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được Thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (24/9 và 25/9), con đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Đặc biệt thời gian này, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), tứ hỷ gõ cửa liên hồi, lộc rải đầy nhà, tiền giăng kín lối, 3 con giáp vận trình dát vàng lan toả hào quang, cầu gì được nấy, sống trong giàu sang, đầu tuần mua nhà lầu - Ảnh 1
Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (24/9 và 25/9), con đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước, mang tài lộc về đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến trong cuộc sống. 

2 ngày này (24/09 - 25/09), vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng.

Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), tứ hỷ gõ cửa liên hồi, lộc rải đầy nhà, tiền giăng kín lối, 3 con giáp vận trình dát vàng lan toả hào quang, cầu gì được nấy, sống trong giàu sang, đầu tuần mua nhà lầu - Ảnh 2
2 ngày này (24/09 - 25/09), vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 2 ngày cuối tuần, vận đỏ của tuổi Sửu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. 

Mặt khác, trong 2 ngày cuối tuần này (24/09 - 25/09), người tuổi Sửu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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