Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), phúc lớn mệnh lớn, 3 con giáp sau biến hung thành cát, đắc tài, đắc lộc đến hết năm 2022

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 16:29

2 ngày cuối tuần này, các con giáp sau có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này được thần Phật phù hộ, đại vận hanh thôn, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), phúc lớn mệnh lớn, 3 con giáp sau biến hung thành cát, đắc tài, đắc lộc đến hết năm 2022 - Ảnh 1
Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng. 

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này có nhiều cơ hội, dự án trong công việc. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ.

Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được khách hàng, đối tác tiềm năng, có cơ hội làm giàu. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mọi sự tiến triển thuận lợi. Cây trồng, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn gieo cho họ nhiều hy vọng. Trong 2 ngày này, người tuổi Thân có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), phúc lớn mệnh lớn, 3 con giáp sau biến hung thành cát, đắc tài, đắc lộc đến hết năm 2022 - Ảnh 2
Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được khách hàng, đối tác tiềm năng, có cơ hội làm giàu.  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong 2 ngày này, người tuổi Dần không có sao đại cát chiếu mệnh.

Nhưng họ cũng gặp một số điều may mắn trong công việc cũng như sự nghiệp. Người tuổi này có công việc, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Dần làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích nhất định trong công việc, được cấp trên xét thưởng, thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Dần cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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