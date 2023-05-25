Tử vi 16h chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ được Tả Phù cát tinh nâng đỡ, Dậu đề phòng bị tiểu nhân chơi xấu, Mùi sự nghiệp trì trệ

Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Sức khỏe tháng này của bạn không tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được.

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Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người thẳng thắn và chẳng bao giờ sợ mất lòng ai. Có lẽ vì vậy mà đôi khi họ hành động một cách bộc phát, nghĩ gì nói nấy. Thời gian tới, để đề phòng bị tiểu nhân chơi xấu, đặt điều làm giảm uy tín của mình, tuổi Dậu cần cẩn thận và chú ý hơn lời ăn tiếng nói.

Thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9/2023 là cơ hội vàng để con giáp này phát triển sự nghiệp khi may mắn được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Đây là thời gian thích hợp để họ mở rộng kinh doanh và tìm kiếm thêm những cơ hội mới trong sự nghiệp. Con giáp này cần cân nhắc kỹ trước khi nhận lời tham gia đầu tư mạo hiểm. Mặc dù đây đều là các dự án có khả năng sinh lời cao, thế nhưng tuổi Dậu vẫn nên hỏi thêm ý kiến từ người có kinh nghiệm để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

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Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Mùi cần hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền. Dù bản mệnh có mạnh mẽ đứng lên cũng khó có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

Hãy bình tĩnh theo dõi tình hình để có cách giải quyết tình huống hợp lý nhất, còn quá cứng cỏi cũng không giúp bản mệnh thu được bất cứ lợi thế nào. Hơn nữa, con giáp này cứ làm tốt việc của mình, kẻ xấu sẽ chẳng tìm được cớ gì để bắt bẻ.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng, giường ngủ và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!